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Сетевая карта Lenovo ThinkSystem 1Gb 2-port RJ45 LOM 7ZT7A00544 купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта Lenovo ThinkSystem 1Gb 2-port RJ45 LOM 7ZT7A00544

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Сетевой адаптер Lenovo TCH ThinkSystem 1Gb 2-port RJ45 LOM (7ZT7A00544)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 287718
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х6
Вес, г.
150

Описание товара Сетевая карта Lenovo ThinkSystem 1Gb 2-port RJ45 LOM 7ZT7A00544

Адаптер Lenovo ThinkSystem [7ZT7A00544] - это сетевой контроллер в форм-факторе сетевой карты на основе чипсета Intel C624 Lewisburg. Подключается к доступным 10 GbE и 1 Gigabit Ethernet адаптерам LOM и встроенным разъемам для обеспечения скорости 1 GbE / 10 GbE.

Отзывы о товаре Сетевая карта Lenovo ThinkSystem 1Gb 2-port RJ45 LOM 7ZT7A00544




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер Lenovo ThinkSystem [7ZT7A00544] - это сетевой контроллер в форм-факторе сетевой карты на основе чипсета Intel C624 Lewisburg. Подключается к доступным 10 GbE и 1 Gigabit Ethernet адаптерам LOM и встроенным разъемам для обеспечения скорости 1 GbE / 10 GbE.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта Lenovo ThinkSystem 1Gb 2-port RJ45 LOM 7ZT7A00544 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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