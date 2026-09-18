Сетевая карта Lenovo ThinkSystem 1Gb 2-port RJ45 LOM 7ZT7A00544
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 287718
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х6
Вес, г.
150
Описание товара Сетевая карта Lenovo ThinkSystem 1Gb 2-port RJ45 LOM 7ZT7A00544
Адаптер Lenovo ThinkSystem [7ZT7A00544] - это сетевой контроллер в форм-факторе сетевой карты на основе чипсета Intel C624 Lewisburg. Подключается к доступным 10 GbE и 1 Gigabit Ethernet адаптерам LOM и встроенным разъемам для обеспечения скорости 1 GbE / 10 GbE.
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Бренд
Lenovo
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Адаптер Lenovo ThinkSystem [7ZT7A00544] - это сетевой контроллер в форм-факторе сетевой карты на основе чипсета Intel C624 Lewisburg. Подключается к доступным 10 GbE и 1 Gigabit Ethernet адаптерам LOM и встроенным разъемам для обеспечения скорости 1 GbE / 10 GbE.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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