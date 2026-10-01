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Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B3(TX+RXDI) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Lightning (iPhone) купить с доставкой в Москве
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Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B3(TX+RXDI) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Lightning (iPhone)

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Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B3(TX+RXDI) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Lightning (iPhone) - фото 1
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B3(TX+RXDI) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Lightning (iPhone) - фото 2
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B3(TX+RXDI) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Lightning (iPhone) - фото 3
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B3(TX+RXDI) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Lightning (iPhone) - фото 4
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B3(TX+RXDI) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Lightning (iPhone) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Тип радиосистемы
цифровая
Тип подключения
беспроводное
Комплектация
ветрозащита, документация, зарядный футляр, кабель USB Type-C - USB Type-A, микрофон, передатчик, приемник, чехол
Вид микрофона
петличный
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B3(TX+RXDI) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Lightning (iPhone) - фото 1
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B3(TX+RXDI) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Lightning (iPhone) - фото 2
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B3(TX+RXDI) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Lightning (iPhone) - фото 3
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B3(TX+RXDI) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Lightning (iPhone) - фото 4
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B3(TX+RXDI) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Lightning (iPhone) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621479
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Тип радиосистемы
цифровая
Тип подключения
беспроводное
Комплектация
ветрозащита, документация, зарядный футляр, кабель USB Type-C - USB Type-A, микрофон, передатчик, приемник, чехол
Вид микрофона
петличный
Соотношение сигнал/шум
84
Диаграмма направленности
всенаправленный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х4
Вес, г.
140

Описание товара Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B3(TX+RXDI) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Lightning (iPhone)

Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B3 - двухканальная 2.4 ГГц беспроводная радиосистема Saramonic Blink500 ProX В3 с выходным разъемом Lightning. Радиосистема Blink500 ProX В3 с приемником с выходным разъемом Lightning совместима с устройствами, обладающими разъемом Lightning, например: смартфонами и планшетами под управлением iOS. В комплекте один приемник с разъемом Lightning и один передатчик. Портативная многофункциональная 2.4 ГГц беспроводная радиосистема Saramonic Blink500 ProX способна работать с двумя передатчиками одновременно. Дальность работы устройства — до 100 м (в условиях прямой видимости). Питание - перезаряжаемые литиевые батареи. Saramonic Blink500 ProX B3 — это невероятно легкая, сверхкомпактная и простая в использовании беспроводная микрофонная система, обеспечивающая исключительный звук вещательного качества для цифровых зеркальных, беззеркальных и видеокамер, мобильных устройств и многого другого. Кейс для зарядки, который входит в комплект, позволяет заряжать компоненты радиосистемы в любом месте. Сам кейс можно заряжать через порт Type-C. Выход для наушников 3,5 мм на приемнике, переключатель Mono/Stereo, быстрая зарядка, OLED-дисплей на передатчике позволяют Blink500 ProX решать различные задачи записи. Приемник RXDi снабжен разъемом Lightning, сертифицированный MFi, и предназначен для устройств Apple iOS. Пристегивающийся передатчик имеет великолепно звучащий встроенный микрофон с чувствительностью -39 дБ, он небольшой и достаточно легкий, чтобы его можно было закрепить на рубашках и одежде, или вы можете использовать его как традиционный нательный передатчик с входящим в комплект петличным микрофоном SR-M1. Для начала работы не требуется никаких технических знаний. Система Blink500 ProX работает в свободном от помех диапазоне частот 2,4 ГГц и автоматически переключается на свободные каналы, чтобы избежать статического шума и помех при звукозаписи.

Отзывы о товаре Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B3(TX+RXDI) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Lightning (iPhone)




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Тип радиосистемы
цифровая
Тип подключения
беспроводное
Комплектация
ветрозащита, документация, зарядный футляр, кабель USB Type-C - USB Type-A, микрофон, передатчик, приемник, чехол
Вид микрофона
петличный
Соотношение сигнал/шум
84
Диаграмма направленности
всенаправленный
Страна производитель
Китай
Описание
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B3 - двухканальная 2.4 ГГц беспроводная радиосистема Saramonic Blink500 ProX В3 с выходным разъемом Lightning. Радиосистема Blink500 ProX В3 с приемником с выходным разъемом Lightning совместима с устройствами, обладающими разъемом Lightning, например: смартфонами и планшетами под управлением iOS. В комплекте один приемник с разъемом Lightning и один передатчик. Портативная многофункциональная 2.4 ГГц беспроводная радиосистема Saramonic Blink500 ProX способна работать с двумя передатчиками одновременно. Дальность работы устройства — до 100 м (в условиях прямой видимости). Питание - перезаряжаемые литиевые батареи. Saramonic Blink500 ProX B3 — это невероятно легкая, сверхкомпактная и простая в использовании беспроводная микрофонная система, обеспечивающая исключительный звук вещательного качества для цифровых зеркальных, беззеркальных и видеокамер, мобильных устройств и многого другого. Кейс для зарядки, который входит в комплект, позволяет заряжать компоненты радиосистемы в любом месте. Сам кейс можно заряжать через порт Type-C. Выход для наушников 3,5 мм на приемнике, переключатель Mono/Stereo, быстрая зарядка, OLED-дисплей на передатчике позволяют Blink500 ProX решать различные задачи записи. Приемник RXDi снабжен разъемом Lightning, сертифицированный MFi, и предназначен для устройств Apple iOS. Пристегивающийся передатчик имеет великолепно звучащий встроенный микрофон с чувствительностью -39 дБ, он небольшой и достаточно легкий, чтобы его можно было закрепить на рубашках и одежде, или вы можете использовать его как традиционный нательный передатчик с входящим в комплект петличным микрофоном SR-M1. Для начала работы не требуется никаких технических знаний. Система Blink500 ProX работает в свободном от помех диапазоне частот 2,4 ГГц и автоматически переключается на свободные каналы, чтобы избежать статического шума и помех при звукозаписи.
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Отзывы


Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B3(TX+RXDI) 2,4Гц приемник + передатчик, разъем Lightning (iPhone) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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