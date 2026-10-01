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Монитор Asus PA248CRV 24.1" (90LM05K0-B01K70) купить с доставкой в Москве
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Монитор Asus PA248CRV 24.1" (90LM05K0-B01K70)

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Монитор Asus PA248CRV 24.1&quot; (90LM05K0-B01K70) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
Диагональ экрана, дюйм
24.1
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1200
Соотношение сторон
16:10
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
350 кд/м2
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  • Монитор Asus PA248CRV 24.1&quot; (90LM05K0-B01K70) - фото 11
  • Монитор Asus PA248CRV 24.1&quot; (90LM05K0-B01K70) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620801
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мониторы
Разъем USB Type-C
да
Цвет рамки
черный
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Диагональ экрана, дюйм
24.1
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1200
Соотношение сторон
16:10
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
350 кд/м2
Угол обзора по вертикали
178
Угол обзора по горизонтали
178
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
нет
Разъемы
2 x HDMI, 2 x DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100 x 100 VESA
Питание
встроенный блок питания 12.35 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х42х13
Вес, кг.
8.5

Описание товара Монитор Asus PA248CRV 24.1" (90LM05K0-B01K70)

ProArt Display PA248CRV — это 24,1-дюймовый монитор WUXGA с соотношением сторон 16:10, разработанный для профессиональных видеоредакторов. Этот дисплей Calman Verified имеет широкую цветовую гамму с охватом 97% DCI-P3 и предварительно откалиброван на заводе до Delta E &lt; 2 для исключительной точности цветопередачи. Для дополнительного удобства встроенный порт USB-C® предлагает поддержку DisplayPort™, сверхбыструю передачу данных и подачу питания мощностью 96 Вт по одному кабелю.



Теги товара: 24", с колонками

Отзывы о товаре Монитор Asus PA248CRV 24.1" (90LM05K0-B01K70)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мониторы
Разъем USB Type-C
да
Цвет рамки
черный
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Диагональ экрана, дюйм
24.1
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1200
Соотношение сторон
16:10
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
75
Развернуть
Яркость
350 кд/м2
Угол обзора по вертикали
178
Угол обзора по горизонтали
178
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
нет
Разъемы
2 x HDMI, 2 x DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100 x 100 VESA
Питание
встроенный блок питания 12.35 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
ProArt Display PA248CRV — это 24,1-дюймовый монитор WUXGA с соотношением сторон 16:10, разработанный для профессиональных видеоредакторов. Этот дисплей Calman Verified имеет широкую цветовую гамму с охватом 97% DCI-P3 и предварительно откалиброван на заводе до Delta E &lt; 2 для исключительной точности цветопередачи. Для дополнительного удобства встроенный порт USB-C® предлагает поддержку DisplayPort™, сверхбыструю передачу данных и подачу питания мощностью 96 Вт по одному кабелю.


Теги товара: 24", с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus PA248CRV 24.1" (90LM05K0-B01K70) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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