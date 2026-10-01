Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 950 руб.
В наличии
Код товара: 620636
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11 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
20х17х11
Вес, кг.
3.27
Описание товара Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD
Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11950 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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