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Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD купить с доставкой в Москве
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Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD

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Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD - фото 1
Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD - фото 2
Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD - фото 3
Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD - фото 4
Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD - фото 5
Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD - фото 6
Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD - фото 7
Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD - фото 8
Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD - фото 9
Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
  • Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD - фото 1
  • Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD - фото 2
  • Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD - фото 3
  • Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD - фото 4
  • Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD - фото 5
  • Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD - фото 6
  • Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD - фото 7
  • Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD - фото 8
  • Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD - фото 9
  • Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 950 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 620636
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD
11 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chieftec
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
20х17х11
Вес, кг.
3.27

Описание товара Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD

Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Gold, 850W

Отзывы о товаре Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD




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Характеристики
Бренд
Chieftec
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Gold, 850W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 850W 80 PLUS GOLD - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11950 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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