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Блок питания Accord ATX 600W ACC-600W -12 купить с доставкой в Москве
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Блок питания Accord ATX 600W ACC-600W -12

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Блок питания Accord ATX 600W ACC-600W -12 - фото 1
Блок питания Accord ATX 600W ACC-600W -12 - фото 2
Блок питания Accord ATX 600W ACC-600W -12 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания Accord ATX 600W ACC-600W -12 - фото 1
  • Блок питания Accord ATX 600W ACC-600W -12 - фото 2
  • Блок питания Accord ATX 600W ACC-600W -12 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 109285
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания Accord ATX 600W ACC-600W -12
2 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, кг.
1.62

Описание товара Блок питания Accord ATX 600W ACC-600W -12

Блок питания Accord ATX 600W ACC-600W -12



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W

Отзывы о товаре Блок питания Accord ATX 600W ACC-600W -12




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Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Accord ATX 600W ACC-600W -12


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Accord ATX 600W ACC-600W -12 - стоимость товара 2750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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