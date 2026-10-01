Блок питания Chieftec Polaris Pro PPX-1300FC-A3 1300W 80 PLUS PLATINUM
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Характеристики
Описание товара Блок питания Chieftec Polaris Pro PPX-1300FC-A3 1300W 80 PLUS PLATINUM
Блок питания Chieftec Polaris Pro 1300W выполнен в корпусе формата ATX и может стать отличным выбором для производительных компьютеров, предназначенных для профессиональной работы или игр. Благодаря высокому КПД данная модель имеет мощность 1300 Вт, за счет чего возможно беспрепятственное подключение широкого ряда компонентов. Основой конструкции являются первоклассные компоненты и передовые технологии, за счет чего модель порадует вас высокой надежностью и безопасностью. Важной особенностью устройства является встроенная система активного охлаждения, благодаря которой обеспечиваются низкие температуры при работе. Еще одной особенностью Chieftec Polaris Pro 1300W является полностью модульная конструкция, благодаря которой обеспечивается удобство сборки и подключения компонентов. Модель отличается широким набором коннекторов, за счет чего обеспечивается возможность использования различных процессоров, видеокарт и других комплектующих.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum
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