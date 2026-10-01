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Пылесос Philips FC9330/09 купить с доставкой в Москве
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Пылесос Philips FC9330/09

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Пылесос Philips FC9330/09 - фото 1
Пылесос Philips FC9330/09 - фото 2
Пылесос Philips FC9330/09 - фото 3
Пылесос Philips FC9330/09 - фото 4
Пылесос Philips FC9330/09 - фото 5
Пылесос Philips FC9330/09 - фото 6
Пылесос Philips FC9330/09 - фото 7
Пылесос Philips FC9330/09 - фото 8
Пылесос Philips FC9330/09 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплект насадок, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
красный
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5
Уровень шума, дБ
79
Мощность всасывания, Вт
360
  • Пылесос Philips FC9330/09 - фото 1
  • Пылесос Philips FC9330/09 - фото 2
  • Пылесос Philips FC9330/09 - фото 3
  • Пылесос Philips FC9330/09 - фото 4
  • Пылесос Philips FC9330/09 - фото 5
  • Пылесос Philips FC9330/09 - фото 6
  • Пылесос Philips FC9330/09 - фото 7
  • Пылесос Philips FC9330/09 - фото 8
  • Пылесос Philips FC9330/09 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620595
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплект насадок, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
красный
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
место для хранения насадок
Потребляемая мощность, Вт
900
Мощность всасывания, Вт
360
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х33х32
Вес, кг.
9.7

Описание товара Пылесос Philips FC9330/09

Пылесос Philips FC9330/09 предназначен для ежедневной уборки пыли и мелкого мусора на разных поверхностях. Классический пылесос - универсальный вариант для тщательной очистки как твердых напольных покрытий, так и ковров.

Отзывы о товаре Пылесос Philips FC9330/09




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплект насадок, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
красный
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
место для хранения насадок
Потребляемая мощность, Вт
900
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
360
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Philips FC9330/09 предназначен для ежедневной уборки пыли и мелкого мусора на разных поверхностях. Классический пылесос - универсальный вариант для тщательной очистки как твердых напольных покрытий, так и ковров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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