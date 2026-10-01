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Угловая шлифовальная машина Bosch UniversalGrind 750-125 06033E2001 купить с доставкой в Москве
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Угловая шлифовальная машина Bosch UniversalGrind 750-125 06033E2001

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Угловая шлифовальная машина Bosch UniversalGrind 750-125 06033E2001 - фото 1
Угловая шлифовальная машина Bosch UniversalGrind 750-125 06033E2001 - фото 2
Угловая шлифовальная машина Bosch UniversalGrind 750-125 06033E2001 - фото 3
Угловая шлифовальная машина Bosch UniversalGrind 750-125 06033E2001 - фото 4
Угловая шлифовальная машина Bosch UniversalGrind 750-125 06033E2001 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Угловая шлифовальная машина Bosch UniversalGrind 750-125 06033E2001 - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина Bosch UniversalGrind 750-125 06033E2001 - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина Bosch UniversalGrind 750-125 06033E2001 - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина Bosch UniversalGrind 750-125 06033E2001 - фото 4
  • Угловая шлифовальная машина Bosch UniversalGrind 750-125 06033E2001 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620470
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Вес, кг.
2.75

Описание товара Угловая шлифовальная машина Bosch UniversalGrind 750-125 06033E2001

Угловая шлифовальная машина отличается хорошей управляемостью, что позволяет быстро выполнять небольшие DIY проекты. Эргономичный дизайн, малый вес, еще более компактный размер, узкий корпус и низкий уровень вибрации обеспечивают комфорт даже при длительной работе. Увеличение срока службы инструмента благодаря запатентованной системе защиты от пыли Bosch. Быстрое и удобное шлифование, резание и зачистка металла, камня, бетонных блоков и плитки. Кроме того, шлифмашина оснащена быстрой настройкой защиты от искрения.



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Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина Bosch UniversalGrind 750-125 06033E2001




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Описание
Угловая шлифовальная машина отличается хорошей управляемостью, что позволяет быстро выполнять небольшие DIY проекты. Эргономичный дизайн, малый вес, еще более компактный размер, узкий корпус и низкий уровень вибрации обеспечивают комфорт даже при длительной работе. Увеличение срока службы инструмента благодаря запатентованной системе защиты от пыли Bosch. Быстрое и удобное шлифование, резание и зачистка металла, камня, бетонных блоков и плитки. Кроме того, шлифмашина оснащена быстрой настройкой защиты от искрения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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