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Чайник электрический StarWind SKS3210 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический StarWind SKS3210

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Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 1
Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 2
Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 3
Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 4
Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 5
Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 6
Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 7
Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 8
Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 9
Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 10
Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 11
Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.8
  • Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 1
  • Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 2
  • Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 3
  • Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 4
  • Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 5
  • Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 6
  • Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 7
  • Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 8
  • Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 9
  • Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 10
  • Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 11
  • Чайник электрический StarWind SKS3210 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619483
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х17
Вес, кг.
1.09

Описание товара Чайник электрический StarWind SKS3210

Интересный дизайн, продуманная конструкция, качественные материалы – все это позволит чайнику STARWIND SKS3210 составить реальную конкуренцию вашим любимым бытовым приборам на кухне и вырваться в лидерские позиции. Корпус электрического чайника выполнен из нержавеющей стали и имеет матовое серебристое покрытие. Ручка и подставка изготовлены из черного жаропрочного пластика. Для точного определения уровня заполненной воды предусмотрено смотровое окошко, на которое нанесена мерная шкала: 0,5 л, 1 л, 1,7л. В STARWIND SKS3210 предусмотрен только один температурный режим, для запуска которого используется кнопка, расположенная на ручке прибора. Кнопка оснащена световым индикатором и когда прибор находится в рабочем состоянии, кнопка горит красным цветом. Отдельного внимания заслуживает широкий носик чайника, который выполнен по технологии «непроливайка» и обеспечивает четкое равномерное налитие, без разбрызгивания кипятка за пределы чашки. В электрическом чайнике STARWIND SKS3210 нагревательный элемент скрыт под металлической пластиной, что также упрощает уход за изделием в случае появления накипи от жесткой воды. Мощность в 2200 Вт гарантирует высокую производительность и позволяет закипятить даже полностью заполненный чайник на 1700 мл всего за пару-тройку минут.

Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKS3210




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Интересный дизайн, продуманная конструкция, качественные материалы – все это позволит чайнику STARWIND SKS3210 составить реальную конкуренцию вашим любимым бытовым приборам на кухне и вырваться в лидерские позиции. Корпус электрического чайника выполнен из нержавеющей стали и имеет матовое серебристое покрытие. Ручка и подставка изготовлены из черного жаропрочного пластика. Для точного определения уровня заполненной воды предусмотрено смотровое окошко, на которое нанесена мерная шкала: 0,5 л, 1 л, 1,7л. В STARWIND SKS3210 предусмотрен только один температурный режим, для запуска которого используется кнопка, расположенная на ручке прибора. Кнопка оснащена световым индикатором и когда прибор находится в рабочем состоянии, кнопка горит красным цветом. Отдельного внимания заслуживает широкий носик чайника, который выполнен по технологии «непроливайка» и обеспечивает четкое равномерное налитие, без разбрызгивания кипятка за пределы чашки. В электрическом чайнике STARWIND SKS3210 нагревательный элемент скрыт под металлической пластиной, что также упрощает уход за изделием в случае появления накипи от жесткой воды. Мощность в 2200 Вт гарантирует высокую производительность и позволяет закипятить даже полностью заполненный чайник на 1700 мл всего за пару-тройку минут.
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Отзывы


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