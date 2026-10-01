Чайник электрический StarWind SKS3210
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Чайник электрический StarWind SKS3210
Интересный дизайн, продуманная конструкция, качественные материалы – все это позволит чайнику STARWIND SKS3210 составить реальную конкуренцию вашим любимым бытовым приборам на кухне и вырваться в лидерские позиции. Корпус электрического чайника выполнен из нержавеющей стали и имеет матовое серебристое покрытие. Ручка и подставка изготовлены из черного жаропрочного пластика. Для точного определения уровня заполненной воды предусмотрено смотровое окошко, на которое нанесена мерная шкала: 0,5 л, 1 л, 1,7л. В STARWIND SKS3210 предусмотрен только один температурный режим, для запуска которого используется кнопка, расположенная на ручке прибора. Кнопка оснащена световым индикатором и когда прибор находится в рабочем состоянии, кнопка горит красным цветом. Отдельного внимания заслуживает широкий носик чайника, который выполнен по технологии «непроливайка» и обеспечивает четкое равномерное налитие, без разбрызгивания кипятка за пределы чашки. В электрическом чайнике STARWIND SKS3210 нагревательный элемент скрыт под металлической пластиной, что также упрощает уход за изделием в случае появления накипи от жесткой воды. Мощность в 2200 Вт гарантирует высокую производительность и позволяет закипятить даже полностью заполненный чайник на 1700 мл всего за пару-тройку минут.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 490 руб.373 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-6128
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7617B BLACK
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-6118
-
В наличииЦена 1 640 руб.410 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-641
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7640 Black
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитЧайник электрический Hyundai HYK-P2501
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитЧайник электрический Vitek VT-1122
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-6612-1 черный
-
В наличииЦена 1 780 руб.445 руб. в СплитЧайник электрический StarWind SKG1053
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитЧайник электрический Hyundai HYK-G4505
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-6125
-
В наличииЦена 2 040 руб. 2 790 руб.510 руб. в СплитЧайник электрический стеклянный Joyami Electric Kettle 1,5л JDS0...
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKS3210