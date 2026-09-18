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Чайник электрический Sonnen KT-1788, 1,7л, 2200Вт, стекло, черный, подсветка купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Sonnen KT-1788, 1,7л, 2200Вт, стекло, черный, подсветка

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Чайник SONNEN KT-1788, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, стекло, черный, подсветка, 454349 - фото 1
Чайник SONNEN KT-1788, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, стекло, черный, подсветка, 454349 - фото 2
Чайник SONNEN KT-1788, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, стекло, черный, подсветка, 454349 - фото 3
Чайник SONNEN KT-1788, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, стекло, черный, подсветка, 454349 - фото 4
Чайник SONNEN KT-1788, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, стекло, черный, подсветка, 454349 - фото 5
Чайник SONNEN KT-1788, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, стекло, черный, подсветка, 454349 - фото 6
Чайник SONNEN KT-1788, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, стекло, черный, подсветка, 454349 - фото 7
Чайник SONNEN KT-1788, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, стекло, черный, подсветка, 454349 - фото 8
Чайник SONNEN KT-1788, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, стекло, черный, подсветка, 454349 - фото 9
Чайник SONNEN KT-1788, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, стекло, черный, подсветка, 454349 - фото 10
Чайник SONNEN KT-1788, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, стекло, черный, подсветка, 454349 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник SONNEN KT-1788, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, стекло, черный, подсветка, 454349 - фото 1
  • Чайник SONNEN KT-1788, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, стекло, черный, подсветка, 454349 - фото 2
  • Чайник SONNEN KT-1788, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, стекло, черный, подсветка, 454349 - фото 3
  • Чайник SONNEN KT-1788, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, стекло, черный, подсветка, 454349 - фото 4
  • Чайник SONNEN KT-1788, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, стекло, черный, подсветка, 454349 - фото 5
  • Чайник SONNEN KT-1788, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, стекло, черный, подсветка, 454349 - фото 6
  • Чайник SONNEN KT-1788, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, стекло, черный, подсветка, 454349 - фото 7
  • Чайник SONNEN KT-1788, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, стекло, черный, подсветка, 454349 - фото 8
  • Чайник SONNEN KT-1788, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, стекло, черный, подсветка, 454349 - фото 9
  • Чайник SONNEN KT-1788, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, стекло, черный, подсветка, 454349 - фото 10
  • Чайник SONNEN KT-1788, 1,7л, 2200Вт, закрытый нагр. элемент, стекло, черный, подсветка, 454349 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303662
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
25х25х22
Вес, кг.
1.35

Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-1788, 1,7л, 2200Вт, стекло, черный, подсветка

Мощность прибора составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считанные минуты. На крышке чайника находится кнопка открывания, что делает удобнее его эксплуатацию. Корпус изготовлен из термостойкого стекла. Скрытый нагревательный элемент увеличит срок службы. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель безопасной в использовании. Безопасность данного чайника увеличивает пластиковая вставка на крышке. LED-подсветка проинформирует о том, что он включен, и процесс нагрева воды запущен. Шнур, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.

Отзывы о товаре Чайник электрический Sonnen KT-1788, 1,7л, 2200Вт, стекло, черный, подсветка




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Электрочайники
Описание

Мощность прибора составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считанные минуты. На крышке чайника находится кнопка открывания, что делает удобнее его эксплуатацию. Корпус изготовлен из термостойкого стекла. Скрытый нагревательный элемент увеличит срок службы. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель безопасной в использовании. Безопасность данного чайника увеличивает пластиковая вставка на крышке. LED-подсветка проинформирует о том, что он включен, и процесс нагрева воды запущен. Шнур, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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