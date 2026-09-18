Чайник электрический Sonnen KT-1788, 1,7л, 2200Вт, стекло, черный, подсветка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-1788, 1,7л, 2200Вт, стекло, черный, подсветка
Мощность прибора составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считанные минуты. На крышке чайника находится кнопка открывания, что делает удобнее его эксплуатацию. Корпус изготовлен из термостойкого стекла. Скрытый нагревательный элемент увеличит срок службы. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель безопасной в использовании. Безопасность данного чайника увеличивает пластиковая вставка на крышке. LED-подсветка проинформирует о том, что он включен, и процесс нагрева воды запущен. Шнур, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Мощность прибора составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считанные минуты. На крышке чайника находится кнопка открывания, что делает удобнее его эксплуатацию. Корпус изготовлен из термостойкого стекла. Скрытый нагревательный элемент увеличит срок службы. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель безопасной в использовании. Безопасность данного чайника увеличивает пластиковая вставка на крышке. LED-подсветка проинформирует о том, что он включен, и процесс нагрева воды запущен. Шнур, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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