Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Хлебопечь Starwind SBM2086 550Вт черный
Хлебопечь Starwind SBM2086 поддерживает функцию выбора веса выпечки – 0.7 и 0.9 кг. Внутри основной емкости предусмотрено покрытие, не допускающее подгорания хлеба. Модель поддерживает 12 программам, в том числе для приготовления джема, десертов, выпечки без глютена, замешивания теста. Доступ к функционалу осуществляется через кнопочную панель. Параметры отображаются на дисплее. Starwind SBM2086 приступает к работе в установлений временной интервал. Достаточно воспользоваться режимом отложенного запуска, который рассчитан на 13 ч. Звуковой сигнал информирует о необходимости добавить ингредиенты. Функция «Пауза» позволяет приостановить работу модели с сохранением настроек. Смотровое окно служит для отслеживания выбранной программы.
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