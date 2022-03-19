Хлебопечь Kitfort КТ-304

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 350720
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Хлебопечка Kitfort КТ-304 изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Устойчивый к внешнему воздействию материал обеспечивает продолжительный срок службы модели. В функционале устройства есть 15 режимов работы, позволяющих приготовить домашний хлеб, выпечку, сдобу, йогурт и различные десерты. Благодаря функции «Отложенный старт» можно запланировать активацию модели на определенное время. Это обеспечивает комфортную и удобную эксплуатацию.Хлебопечка Kitfort КТ-304 имеет опцию поддержания температуры готового блюда. В течение часа после выключения устройство сохраняет пищу горячей. Крышка модели оснащена автоматическим дозатором ингредиентов. Печка самостоятельно добавит в готовящееся блюдо помещенные в специальное отделение орехи, изюм, зелень или другие продукты. Устройство имеет энергонезависимую память. Функция сохраняет текущие настройки работы при незапланированном отключении электропитания, обеспечивая качественное приготовление еды даже в непредвиденных ситуациях. Форма для выпечки имеет антипригарное напыление.
Достоинства:
Цена полностью соответствует качеству, покупали за 8500. Отдельный плюс-наличие режима «свои настройки». Стильный и лаконичный дизайн. Но а хлеб не сравнить с покупным) Однозначно рекомендую к покупке!
Недостатки:
На мой взгляд, качество сборки нужно доработать, но в целом за такую цену просто находка!
Хлебопечка Kitfort КТ-304 изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Устойчивый к внешнему воздействию материал обеспечивает продолжительный срок службы модели. В функционале устройства есть 15 режимов работы, позволяющих приготовить домашний хлеб, выпечку, сдобу, йогурт и различные десерты. Благодаря функции «Отложенный старт» можно запланировать активацию модели на определенное время. Это обеспечивает комфортную и удобную эксплуатацию.Хлебопечка Kitfort КТ-304 имеет опцию поддержания температуры готового блюда. В течение часа после выключения устройство сохраняет пищу горячей. Крышка модели оснащена автоматическим дозатором ингредиентов. Печка самостоятельно добавит в готовящееся блюдо помещенные в специальное отделение орехи, изюм, зелень или другие продукты. Устройство имеет энергонезависимую память. Функция сохраняет текущие настройки работы при незапланированном отключении электропитания, обеспечивая качественное приготовление еды даже в непредвиденных ситуациях. Форма для выпечки имеет антипригарное напыление.
Достоинства:
Цена полностью соответствует качеству, покупали за 8500. Отдельный плюс-наличие режима «свои настройки». Стильный и лаконичный дизайн. Но а хлеб не сравнить с покупным) Однозначно рекомендую к покупке!
Недостатки:
На мой взгляд, качество сборки нужно доработать, но в целом за такую цену просто находка!
Хлебопечь Kitfort КТ-304 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Хлебопечь Kitfort КТ-304
Достоинства:
Цена полностью соответствует качеству, покупали за 8500. Отдельный плюс-наличие режима «свои настройки». Стильный и лаконичный дизайн. Но а хлеб не сравнить с покупным) Однозначно рекомендую к покупке!
Недостатки:
На мой взгляд, качество сборки нужно доработать, но в целом за такую цену просто находка!