Хлебопечь Panasonic SD-R2520WTS
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571662
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
550
Максимальный вес выпечки
1.1
Диспенсер
Да
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
28
Программы
Ускоренная выпечка/Замес теста/Хлеб из муки грубого помола/Французский хлеб/Пшеничный хлеб/Бородинский хлеб/Ржаной хлеб/Бездрожжевая выпечка/Безглютеновая выпечка/Сладкая выпечка/Кекс/Варенье или джем
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Ржаной хлеб
да
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Габариты (ШxВxГ)
410 х 360 х 250 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
8.2
Описание товара Хлебопечь Panasonic SD-R2520WTS
Представляем новую хлебопечь SD-R2520. Экспериментируйте с мукой и добавками, удивляйте близких кексами, джемами и многим другим. Множество программ и наличие диспенсера для дополнительных ингредиентов позволяют превратить выпечку в увлекательное и креативное занятие.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
550
Максимальный вес выпечки
1.1
Диспенсер
Да
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
28
Программы
Ускоренная выпечка/Замес теста/Хлеб из муки грубого помола/Французский хлеб/Пшеничный хлеб/Бородинский хлеб/Ржаной хлеб/Бездрожжевая выпечка/Безглютеновая выпечка/Сладкая выпечка/Кекс/Варенье или джем
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Развернуть
Ржаной хлеб
да
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Габариты (ШxВxГ)
410 х 360 х 250 мм
Страна производитель
Китай
Представляем новую хлебопечь SD-R2520. Экспериментируйте с мукой и добавками, удивляйте близких кексами, джемами и многим другим. Множество программ и наличие диспенсера для дополнительных ингредиентов позволяют превратить выпечку в увлекательное и креативное занятие.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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