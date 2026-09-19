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Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414755
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безглютеновая выпечка; кекс; пшеничный хлеб; ускоренная выпечка; французский хлеб
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Габариты
300x300x235 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х29
Вес, кг.
4.6
Описание товара Хлебопечь Hyundai HYBM-P0513 черный
Емкость для выпечки изготовлена из металла, изнутри имеет специальное антипригарное покрытие. Корпус выполнен из термостойкого пластика. Таймер отсрочки старта, защита от перегревания. Форма выпечки - буханка, максимальный вес 900 граммов. Программ приготовления: 15. Кроме выпечки хлеба прибор способен выпекать кексы, шарлотки, а также приготовить даже варенье и джемы. Хлебопечь Hyundai HYBM P0513 Хлебопечь Hyundai HYBM-P0513. Емкость для выпечки изготовлена из прочного, устойчивого к износу и нагреву пластика, нержавеющей стали надежно сохранит функциональные части аппарата от механических повреждений. Чудо-салфетка легко стирается в теплой воде и быстро высыхает, восстанавливая свои свойства.
безглютеновая выпечка; кекс; пшеничный хлеб; ускоренная выпечка; французский хлеб
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Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Габариты
300x300x235 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Емкость для выпечки изготовлена из металла, изнутри имеет специальное антипригарное покрытие. Корпус выполнен из термостойкого пластика. Таймер отсрочки старта, защита от перегревания. Форма выпечки - буханка, максимальный вес 900 граммов. Программ приготовления: 15. Кроме выпечки хлеба прибор способен выпекать кексы, шарлотки, а также приготовить даже варенье и джемы. Хлебопечь Hyundai HYBM P0513 Хлебопечь Hyundai HYBM-P0513. Емкость для выпечки изготовлена из прочного, устойчивого к износу и нагреву пластика, нержавеющей стали надежно сохранит функциональные части аппарата от механических повреждений. Чудо-салфетка легко стирается в теплой воде и быстро высыхает, восстанавливая свои свойства.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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