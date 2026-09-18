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Хлебопечь Panasonic SD-ZP2000KTS купить с доставкой в Москве
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Хлебопечь Panasonic SD-ZP2000KTS

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Хлебопечь Panasonic SD-ZP2000KTS - фото 1
Хлебопечь Panasonic SD-ZP2000KTS - фото 2
Хлебопечь Panasonic SD-ZP2000KTS - фото 3
Хлебопечь Panasonic SD-ZP2000KTS - фото 4
Хлебопечь Panasonic SD-ZP2000KTS - фото 5
Хлебопечь Panasonic SD-ZP2000KTS - фото 6
Хлебопечь Panasonic SD-ZP2000KTS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
  • Хлебопечь Panasonic SD-ZP2000KTS - фото 1
  • Хлебопечь Panasonic SD-ZP2000KTS - фото 2
  • Хлебопечь Panasonic SD-ZP2000KTS - фото 3
  • Хлебопечь Panasonic SD-ZP2000KTS - фото 4
  • Хлебопечь Panasonic SD-ZP2000KTS - фото 5
  • Хлебопечь Panasonic SD-ZP2000KTS - фото 6
  • Хлебопечь Panasonic SD-ZP2000KTS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288402
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Хлебопечи
Страна производства
Япония
Таймер
да
Мощность
700
Максимальный вес выпечки
0.94
Диспенсер
нет
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
18
Программы
безглютеновый, быстрая выпечка, кекс, ржаной, цельнозерновой
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Ржаной хлеб
да
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Габариты
273 x 404 x 340 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х36х30
Вес, кг.
8.4

Описание товара Хлебопечь Panasonic SD-ZP2000KTS

Мощность 700 Вт; тип управления электронный; форма выпечки: буханка; регулировка веса выпечки ; регулировка степени выпекания: светлая, средняя; количество рецептов 18; программируемый таймер; ускоренный режим; материал корпуса пластик; вес 7 кг.

Отзывы о товаре Хлебопечь Panasonic SD-ZP2000KTS




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Хлебопечи
Страна производства
Япония
Таймер
да
Мощность
700
Максимальный вес выпечки
0.94
Диспенсер
нет
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
18
Программы
безглютеновый, быстрая выпечка, кекс, ржаной, цельнозерновой
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Развернуть
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Ржаной хлеб
да
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Габариты
273 x 404 x 340 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность 700 Вт; тип управления электронный; форма выпечки: буханка; регулировка веса выпечки ; регулировка степени выпекания: светлая, средняя; количество рецептов 18; программируемый таймер; ускоренный режим; материал корпуса пластик; вес 7 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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