Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS
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Характеристики
Описание товара Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS
Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS станет настоящей находкой для всех тех, кто неукоснительно придерживается принципов здорового питания и употребляет в пищу исключительно полезные блюда. Так, в представленной модели реализован режим безглютеновой выпечки и приготовления теста. Каждый из домочадцев найдет для себя наиболее подходящий рецепт, ведь в домашней ассистентке предусмотрена 21 различная программа. Используя хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS, вы сможете регулярно наслаждаться вкусом фруктов в сиропе, полезной итальянской пастой и аппетитной пиццей, безвредной для фигуры. Решили пригласить гостей на ужинx Приготовьте на десерт пышный кекс или поражающую воображение домашнюю выпечку. Для доступа к параметрам предусмотрены тактовые элементы управления, а для отслеживания выбранного режима – функциональный дисплей.
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Достоинства:
Комментарий:
работает достоино. конечно пластик выглядит хлюпенко
Достоинства:
Комментарий:
Простая и удобная вещь. Залил воду, засыпал смесь и забыл. Достал готовый хлеб или запеканку. Форма моется дочиста за 1 минуту.
Достоинства:
Комментарий:
хлебопечка супер!!!у меня уже вторая печь панасоник.отличный пышный вкусный хлеб.рекомендую покупке.не пожалеете.маленький нюанс - плохо видно табло.очень маленькое.но хлеб отменный
Достоинства:
Комментарий:
просто супер. мы в восторге. рекомендуем 100 000%
Достоинства:
Комментарий:
Хлеб очень вкусный получается. Довольны покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Хлебопечка отличная. Важный момент, мерник в комплекте походит только для жидкостей, не для муки)
Достоинства:
Комментарий:
Моя помощница Хлеб очень вкусный и по рецепту из книги и из интернета, всё всегда получается Тесто для пиццы получается вкусное и тоненькое На пельмешки тоже отличное. Для нашей большой семьи отличное приобретение. Раньше много хлеба оставалось, т.к. на следующий день покупной был уже не вкусный, а теперь хлеб не остается, съедаем весь.
Достоинства:
Комментарий:
Давно подбирал хлебопечку, читал отзывы других марок подешевле, но где подешевле - то мотор слабый, то запах пластика при нагреве, то лопатки пластиковые ломаются, то хлеб не пропекает. В общем, выбор такой - или купить лажу за 10-15 тысяч рублей, или купить вещь за 20 тысяч рублей. И выбор тут очевиден. И я своим выбором доволен, как и читал ранее в отзывах, если хлебопечка - то только Panasonic. Металлическая лопатка, ведёрко из алюминия, лучшее антипригарное покрытие. Хлеб получается идеальным. А скупой платит дважды.
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший товар
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, покупкой довольны
Достоинства:
Комментарий:
Хлебопечка пришла хорошо упакована в стрейч пленку, коробка была проклеена фирменным скотчем с надписью Panasonic. Инструкция на русском. Как использую в деле, дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Печет отлично
Достоинства:
Комментарий:
отличная хлебопечка. хлеб получается вкусный.
Достоинства:
Комментарий:
Привезли на день раньше, очень понравилась хлебопечь, по рецепту из прилагаемой книги получился сразу быстрый хлеб. Все меряла через весы, работает тихо. Всем рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично работает!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично справляеться со своими задачами. Помогать не нужно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная хлебопечка
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
одно слово панасоник
Достоинства:
Комментарий:
Своевременная Доставка. Отличная упаковка. Много программ для безглютеновой продукции.
Достоинства:
Комментарий:
Сделано добротно Красивая ,тихая,качественная Рецепты лучше брать с интернета
Достоинства:
Комментарий:
Хлебушек получился замечательный, румяный, пропëкся, пушистый! Вкусный!
Достоинства:
Комментарий:
Просто потрясающая. Хлеб получился очень вкусный ,хорошо поднялся, а какая корочка хрустящая мммм вкуснота
Достоинства:
Комментарий:
Советую к покупке, товар пришел на два дня раньше срока, полностью в заводской упаковке, я был первый кто его открывал.
Достоинства:
Комментарий:
Подарок на день рождения, именница в шоке.
Достоинства:
Комментарий:
Пробовала печь из безглютеновый смесей, полный провал. Делала смесь даже самостоятельно. Не помогло. Белый хлеб получается отличным, ржаной вкусный, хотя и тяжеловат. Рецепты в инструкции я бы доработала. Французский хлеб я не поняла. Бездрожжевые варианты не испытывала.
Достоинства:
Комментарий:
если не вынимать сразу из формы то корочка мягкая, если оставить- забыть больше чем 15мин то отсыревает, а сразу вынуть хлеб то хрустящая,
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок маме, она очень довольна. Теперь всей семьей едим только домашний хлеб
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольны покупкой.
Отзывы о товаре Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS
Достоинства:
Комментарий:
работает достоино. конечно пластик выглядит хлюпенко
Достоинства:
Комментарий:
Простая и удобная вещь. Залил воду, засыпал смесь и забыл. Достал готовый хлеб или запеканку. Форма моется дочиста за 1 минуту.
Достоинства:
Комментарий:
хлебопечка супер!!!у меня уже вторая печь панасоник.отличный пышный вкусный хлеб.рекомендую покупке.не пожалеете.маленький нюанс - плохо видно табло.очень маленькое.но хлеб отменный
Достоинства:
Комментарий:
просто супер. мы в восторге. рекомендуем 100 000%
Достоинства:
Комментарий:
Хлеб очень вкусный получается. Довольны покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Хлебопечка отличная. Важный момент, мерник в комплекте походит только для жидкостей, не для муки)
Достоинства:
Комментарий:
Моя помощница Хлеб очень вкусный и по рецепту из книги и из интернета, всё всегда получается Тесто для пиццы получается вкусное и тоненькое На пельмешки тоже отличное. Для нашей большой семьи отличное приобретение. Раньше много хлеба оставалось, т.к. на следующий день покупной был уже не вкусный, а теперь хлеб не остается, съедаем весь.
Достоинства:
Комментарий:
Давно подбирал хлебопечку, читал отзывы других марок подешевле, но где подешевле - то мотор слабый, то запах пластика при нагреве, то лопатки пластиковые ломаются, то хлеб не пропекает. В общем, выбор такой - или купить лажу за 10-15 тысяч рублей, или купить вещь за 20 тысяч рублей. И выбор тут очевиден. И я своим выбором доволен, как и читал ранее в отзывах, если хлебопечка - то только Panasonic. Металлическая лопатка, ведёрко из алюминия, лучшее антипригарное покрытие. Хлеб получается идеальным. А скупой платит дважды.
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший товар
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, покупкой довольны
Достоинства:
Комментарий:
Хлебопечка пришла хорошо упакована в стрейч пленку, коробка была проклеена фирменным скотчем с надписью Panasonic. Инструкция на русском. Как использую в деле, дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Печет отлично
Достоинства:
Комментарий:
отличная хлебопечка. хлеб получается вкусный.
Достоинства:
Комментарий:
Привезли на день раньше, очень понравилась хлебопечь, по рецепту из прилагаемой книги получился сразу быстрый хлеб. Все меряла через весы, работает тихо. Всем рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично работает!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично справляеться со своими задачами. Помогать не нужно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная хлебопечка
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
одно слово панасоник
Достоинства:
Комментарий:
Своевременная Доставка. Отличная упаковка. Много программ для безглютеновой продукции.
Достоинства:
Комментарий:
Сделано добротно Красивая ,тихая,качественная Рецепты лучше брать с интернета
Достоинства:
Комментарий:
Хлебушек получился замечательный, румяный, пропëкся, пушистый! Вкусный!
Достоинства:
Комментарий:
Просто потрясающая. Хлеб получился очень вкусный ,хорошо поднялся, а какая корочка хрустящая мммм вкуснота
Достоинства:
Комментарий:
Советую к покупке, товар пришел на два дня раньше срока, полностью в заводской упаковке, я был первый кто его открывал.
Достоинства:
Комментарий:
Подарок на день рождения, именница в шоке.
Достоинства:
Комментарий:
Пробовала печь из безглютеновый смесей, полный провал. Делала смесь даже самостоятельно. Не помогло. Белый хлеб получается отличным, ржаной вкусный, хотя и тяжеловат. Рецепты в инструкции я бы доработала. Французский хлеб я не поняла. Бездрожжевые варианты не испытывала.
Достоинства:
Комментарий:
если не вынимать сразу из формы то корочка мягкая, если оставить- забыть больше чем 15мин то отсыревает, а сразу вынуть хлеб то хрустящая,
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок маме, она очень довольна. Теперь всей семьей едим только домашний хлеб
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольны покупкой.