Хлебопечь Hyundai HYBM-M0815 белый/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414752
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хлебопечи
Материал корпуса
пластик
Страна производства
Республика Корея
Таймер
да
Мощность
850 Вт
Максимальный вес выпечки
1.5
Варенье, джемы
Да
Программы
16
Форма выпечки
буханка
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
есть
Габариты
300x340x460 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х32
Вес, кг.
7.7
Описание товара Хлебопечь Hyundai HYBM-M0815 белый/серебристый
Если вы любите домашний хлеб, тогда вам точно подойдет хлебопечь Hyundai HYBM-M0815. С ее помощью можно выпекать хлеб весом до 1,5 кг, для этого достаточно засыпать ингредиенты в специальную форму буханки и выбрать одну из программ. При необходимости можно установить отсрочку или включить функцию подогрева, что позволит выпечке оставаться теплой.
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Бренд
Тип товара
Хлебопечи
Материал корпуса
пластик
Страна производства
Республика Корея
Таймер
да
Мощность
850 Вт
Максимальный вес выпечки
1.5
Варенье, джемы
Да
Программы
16
Форма выпечки
буханка
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Развернуть
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
есть
Габариты
300x340x460 мм
Страна производитель
Китай
Если вы любите домашний хлеб, тогда вам точно подойдет хлебопечь Hyundai HYBM-M0815. С ее помощью можно выпекать хлеб весом до 1,5 кг, для этого достаточно засыпать ингредиенты в специальную форму буханки и выбрать одну из программ. При необходимости можно установить отсрочку или включить функцию подогрева, что позволит выпечке оставаться теплой.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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