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Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703438
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Описание товара Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый
Холодильник белого цвета Schaub Lorenz SLU C188D0 W с двумя камерами и общим объёмом 310 л обладает такими преимуществами, как:
Функциональность: холодильная камера наполнена четырьмя прочными полками из закаленного стекла и пластиковым ящиком для овощей и фруктов, также на дверце находятся две длинные и три небольшие полки. В морозильной камере расположены три прозрачных пластиковых ящика.
Стильный внешний LED дисплей понятен и удобен в управлении.
С системой разморозки «No Frost» вы забудете об образовании льда на задней стенке холодильника и самостоятельном размораживании.
Перенавешиваемые двери: больше не надо думать в какой угол поставить холодильник, потому что вы всегда можете перевесить двери, как вам удобнее.
Система открывания дверей Zero Clearance и задняя стенка Clean Back позволят поставить холодильник вплотную к стене в любое место кухни, даже угол.
Низкий уровень шума (40 дБ).
Антибактериальное покрытие: покрытие с содержанием ионов серебра защитит внутреннюю поверхность холодильника от грибка и неприятных запахов.
Холодильник белого цвета Schaub Lorenz SLU C188D0 W с двумя камерами и общим объёмом 310 л обладает такими преимуществами, как:
Функциональность: холодильная камера наполнена четырьмя прочными полками из закаленного стекла и пластиковым ящиком для овощей и фруктов, также на дверце находятся две длинные и три небольшие полки. В морозильной камере расположены три прозрачных пластиковых ящика.
Стильный внешний LED дисплей понятен и удобен в управлении.
С системой разморозки «No Frost» вы забудете об образовании льда на задней стенке холодильника и самостоятельном размораживании.
Перенавешиваемые двери: больше не надо думать в какой угол поставить холодильник, потому что вы всегда можете перевесить двери, как вам удобнее.
Система открывания дверей Zero Clearance и задняя стенка Clean Back позволят поставить холодильник вплотную к стене в любое место кухни, даже угол.
Низкий уровень шума (40 дБ).
Антибактериальное покрытие: покрытие с содержанием ионов серебра защитит внутреннюю поверхность холодильника от грибка и неприятных запахов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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