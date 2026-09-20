Хлебопечь Hyundai HYBM-4081 550Вт черный/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518331
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
550
Смотровое окошко
Да
Максимальный вес выпечки
1000
Диспенсер
Да
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
14
Программы
14 шт
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
нет
Регулировка веса выпечки
Да
Ржаной хлеб
нет
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
нет
Пшеничный хлеб
нет
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
10 мин
Габариты (ШxВxГ)
32.4х25.5х35.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х28
Вес, кг.
5.5
Описание товара Хлебопечь Hyundai HYBM-4081 550Вт черный/серебристый
С появлением хлебопечи Hyundai HYBM-4081 даже у тех, кто регулярно следит за весом и считает калории, появится возможность насладиться вкусом аппетитной домашней выпечки. Так, представленная модель справится с приготовлением безглютенового хлеба, а также кексов с различными начинками и невероятно вкусных джемов. Кроме того, ей по силам замесить дрожжевое тесто для последующего создания поистине впечатляющих кулинарных шедевров.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
550
Смотровое окошко
Да
Максимальный вес выпечки
1000
Диспенсер
Да
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
14
Программы
14 шт
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
нет
Развернуть
Регулировка веса выпечки
Да
Ржаной хлеб
нет
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
нет
Пшеничный хлеб
нет
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
10 мин
Габариты (ШxВxГ)
32.4х25.5х35.5 см
Страна производитель
Китай
С появлением хлебопечи Hyundai HYBM-4081 даже у тех, кто регулярно следит за весом и считает калории, появится возможность насладиться вкусом аппетитной домашней выпечки. Так, представленная модель справится с приготовлением безглютенового хлеба, а также кексов с различными начинками и невероятно вкусных джемов. Кроме того, ей по силам замесить дрожжевое тесто для последующего создания поистине впечатляющих кулинарных шедевров.
Хлебопечь Hyundai HYBM-4081 550Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Хлебопечь Hyundai HYBM-4081 550Вт черный/серебристый