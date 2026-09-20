Top.Mail.Ru
Хлебопечь Kitfort КТ-306 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Хлебопечь Kitfort КТ-306

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Хлебопечь Kitfort КТ-306 - фото 1
Хлебопечь Kitfort КТ-306 - фото 2
Хлебопечь Kitfort КТ-306 - фото 3
Хлебопечь Kitfort КТ-306 - фото 4
Хлебопечь Kitfort КТ-306 - фото 5
Хлебопечь Kitfort КТ-306 - фото 6
Хлебопечь Kitfort КТ-306 - фото 7
Хлебопечь Kitfort КТ-306 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
  • Хлебопечь Kitfort КТ-306 - фото 1
  • Хлебопечь Kitfort КТ-306 - фото 2
  • Хлебопечь Kitfort КТ-306 - фото 3
  • Хлебопечь Kitfort КТ-306 - фото 4
  • Хлебопечь Kitfort КТ-306 - фото 5
  • Хлебопечь Kitfort КТ-306 - фото 6
  • Хлебопечь Kitfort КТ-306 - фото 7
  • Хлебопечь Kitfort КТ-306 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 520095
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
450
Максимальный вес выпечки
750
Диспенсер
нет
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
12
Программы
12 шт.
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Ржаной хлеб
да
Безглютеновая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
15 мин
Габариты (ШxВxГ)
29.4x22.1x30.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х34х27
Вес, кг.
4.6

Описание товара Хлебопечь Kitfort КТ-306

Электрическая хлебопечь KitFort КТ-306 в стильном серебристом корпусе из нержавеющей стали идеально подходит для домашней выпечки разнообразных видов хлеба.Мощность 450 Вт гарантирует равномерный и качественный процесс приготовления и помогает экономить электроэнергию.Встроенный таймер с отсрочкой старта до 13 часов позволяет запланировать выпечку к нужному времени без дополнительного контроля.Двенадцать программ приготовления охватывают широкий спектр рецептов, включая безглютеновый хлеб, варенье, кексы и французский хлеб.Форма с антипригарным покрытием облегчает извлечение готового изделия и упрощает уход за прибором.Регулировка веса выпечки до 750 граммов дает возможность готовить как маленькие, так и большие буханки по вашему желанию.Функция выбора цвета корочки помогает получить хлеб с золотистой или более темной корочкой в зависимости от предпочтений.Дисплей и окно для контроля процесса позволяют следить за стадиями выпечки без открытия крышки.Запоминание программы и сохранение данных при сбое питания обеспечивают надежность и удобство использования.

Отзывы о товаре Хлебопечь Kitfort КТ-306




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
450
Максимальный вес выпечки
750
Диспенсер
нет
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
12
Программы
12 шт.
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Развернуть
Ржаной хлеб
да
Безглютеновая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
15 мин
Габариты (ШxВxГ)
29.4x22.1x30.6 см
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая хлебопечь KitFort КТ-306 в стильном серебристом корпусе из нержавеющей стали идеально подходит для домашней выпечки разнообразных видов хлеба.Мощность 450 Вт гарантирует равномерный и качественный процесс приготовления и помогает экономить электроэнергию.Встроенный таймер с отсрочкой старта до 13 часов позволяет запланировать выпечку к нужному времени без дополнительного контроля.Двенадцать программ приготовления охватывают широкий спектр рецептов, включая безглютеновый хлеб, варенье, кексы и французский хлеб.Форма с антипригарным покрытием облегчает извлечение готового изделия и упрощает уход за прибором.Регулировка веса выпечки до 750 граммов дает возможность готовить как маленькие, так и большие буханки по вашему желанию.Функция выбора цвета корочки помогает получить хлеб с золотистой или более темной корочкой в зависимости от предпочтений.Дисплей и окно для контроля процесса позволяют следить за стадиями выпечки без открытия крышки.Запоминание программы и сохранение данных при сбое питания обеспечивают надежность и удобство использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Хлебопечь Kitfort КТ-306 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...