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Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 520095
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Электрическая хлебопечь KitFort КТ-306 в стильном серебристом корпусе из нержавеющей стали идеально подходит для домашней выпечки разнообразных видов хлеба.Мощность 450 Вт гарантирует равномерный и качественный процесс приготовления и помогает экономить электроэнергию.Встроенный таймер с отсрочкой старта до 13 часов позволяет запланировать выпечку к нужному времени без дополнительного контроля.Двенадцать программ приготовления охватывают широкий спектр рецептов, включая безглютеновый хлеб, варенье, кексы и французский хлеб.Форма с антипригарным покрытием облегчает извлечение готового изделия и упрощает уход за прибором.Регулировка веса выпечки до 750 граммов дает возможность готовить как маленькие, так и большие буханки по вашему желанию.Функция выбора цвета корочки помогает получить хлеб с золотистой или более темной корочкой в зависимости от предпочтений.Дисплей и окно для контроля процесса позволяют следить за стадиями выпечки без открытия крышки.Запоминание программы и сохранение данных при сбое питания обеспечивают надежность и удобство использования.
Электрическая хлебопечь KitFort КТ-306 в стильном серебристом корпусе из нержавеющей стали идеально подходит для домашней выпечки разнообразных видов хлеба.Мощность 450 Вт гарантирует равномерный и качественный процесс приготовления и помогает экономить электроэнергию.Встроенный таймер с отсрочкой старта до 13 часов позволяет запланировать выпечку к нужному времени без дополнительного контроля.Двенадцать программ приготовления охватывают широкий спектр рецептов, включая безглютеновый хлеб, варенье, кексы и французский хлеб.Форма с антипригарным покрытием облегчает извлечение готового изделия и упрощает уход за прибором.Регулировка веса выпечки до 750 граммов дает возможность готовить как маленькие, так и большие буханки по вашему желанию.Функция выбора цвета корочки помогает получить хлеб с золотистой или более темной корочкой в зависимости от предпочтений.Дисплей и окно для контроля процесса позволяют следить за стадиями выпечки без открытия крышки.Запоминание программы и сохранение данных при сбое питания обеспечивают надежность и удобство использования.
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