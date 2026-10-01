Описание товара Блендер погружной Supra HBS-750 1000Вт черный

Измельчает лед на мелкие кусочки всего за 45 секунд** Используйте импульсный режим системы ProBlend+, чтобы измельчить кубики льда на мелкие кусочки всего за 45 секунд**. Идеально подходит для приготовления ваших любимых охлажденных напитков и смузи, а также для особых десертов. На выбор 2 уровня скорости + импульсный режим Используйте два уровня скорости и импульсный режим для быстрого приготовления широкого спектра напитков, а также ингредиентов для ваших любимых блюд. Используйте устройство для измельчения трав, специй и овощей, помола кофе и даже для измельчения льда, добавляемого в любимые смузи.фМногофункциональный блендер SUPRA HBS-750 - идеальный выбор для любой хозяйки! Это великолепный кухонный прибор, который отлично подходит для приготовления разнообразных блюд и напитков. С ним Вы сможете легко и быстро приготовить любимые блюда и наслаждаться их вкусом вместе с близкими и друзьями. КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТРИСТИКИ: Тип: многофункциональный блендер Максимальная мощность - 1000 Вт ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Замес теста Взбивание яиц, сливок, крема, бисквитов или готовых десертов Смешивание различных продуктов для приготовления соусов, супов, майонеза Приготовление супа-пюре, муссов Измельчение мяса, лука, чеснока, орехов ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА: Стильный дизайн Корпус из нержавеющей стали Погружная часть блендера из нержавеющей стали Эргономичная ручка Плавная регулировка скорости Управление одной кнопкой Ножи из нержавеющей стали Простота использования Легкая очистка Удобство хранения ОСНАЩЕНИЕ: Съемная насадка-блендер из нержавеющей стали Съемная насадка-венчик из нержавеющей стали Измельчитель с конусными насадками 1,25 л Мерный стакан с крышкой 500 мл Блендер погружной SUPRA HBS-750 - это надежное устройство, которое поможет вам с легкостью приготовить любимые блюда. С мощностью 1000 Вт он способен смешивать, взбивать, измельчать любые продукты, обеспечивая идеальные результаты. Управление этим блендером невероятно легкое, благодаря всего одной кнопке. Плавная регулировка скорости позволяет получать идеальную текстуру для любого блюда. Ножи, изготовленные из нержавеющей стали, гарантируют точность и легкость при работе с любыми продуктами. Съемная насадка-блендер и насадка-венчик также выполнены из нержавеющей стали, позволяя их легко чистить и сохранять в чистоте годами. Вместительный измельчитель объемом 1,25 л с 3 конусными насадками и мерный стакан объемом 500 мл с крышкой позволяют приготовить большие и маленькие порции блюд. Блендер погружной SUPRA HBS-750 - это идеальное решение для тех, кто хочет получить максимальную пользу от своей кухни. Он прост и удобен в использовании, а также обеспечивает многофункциональное использование благодаря насадкам, что делает его незаменимым для приготовления любимых блюд. Закажите его прямо сейчас и переживите ощущение удовольствия от готовки!фМногофункциональный блендер SUPRA HBS-750 - идеальный выбор для любой хозяйки! Это великолепный кухонный прибор, который отлично подходит для приготовления разнообразных блюд и напитков. С ним Вы сможете легко и быстро приготовить любимые блюда и наслаждаться их вкусом вместе с близкими и друзьями. КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТРИСТИКИ: Тип: многофункциональный блендер Максимальная мощность - 1000 Вт ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Замес теста Взбивание яиц, сливок, крема, бисквитов или готовых десертов Смешивание различных продуктов для приготовления соусов, супов, майонеза Приготовление супа-пюре, муссов Измельчение мяса, лука, чеснока, орехов ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА: Стильный дизайн Корпус из нержавеющей стали Погружная часть блендера из нержавеющей стали Эргономичная ручка Плавная регулировка скорости Управление одной кнопкой Ножи из нержавеющей стали Простота использования Легкая очистка Удобство хранения ОСНАЩЕНИЕ: Съемная насадка-блендер из нержавеющей стали Съемная насадка-венчик из нержавеющей стали Измельчитель с конусными насадками 1,25 л Мерный стакан с крышкой 500 мл Блендер погружной SUPRA HBS-750 - это надежное устройство, которое поможет вам с легкостью приготовить любимые блюда. С мощностью 1000 Вт он способен смешивать, взбивать, измельчать любые продукты, обеспечивая идеальные результаты. Управление этим блендером невероятно легкое, благодаря всего одной кнопке. Плавная регулировка скорости позволяет получать идеальную текстуру для любого блюда. Ножи, изготовленные из нержавеющей стали, гарантируют точность и легкость при работе с любыми продуктами. Съемная насадка-блендер и насадка-венчик также выполнены из нержавеющей стали, позволяя их легко чистить и сохранять в чистоте годами. Вместительный измельчитель объемом 1,25 л с 3 конусными насадками и мерный стакан объемом 500 мл с крышкой позволяют приготовить большие и маленькие порции блюд. Блендер погружной SUPRA HBS-750 - это идеальное решение для тех, кто хочет получить максимальную пользу от своей кухни. Он прост и удобен в использовании, а также обеспечивает многофункциональное использование благодаря насадкам, что делает его незаменимым для приготовления любимых блюд. Закажите его прямо сейчас и переживите ощущение удовольствия от готовки! Огромный кувшин идеально подойдет для семьи Подходит для приготовления до 6 напитков (при объеме стаканов 200 мл), благодаря рабочему объему кувшина в 1,25 л***.