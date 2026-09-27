Black Sabbath - Sabbath Bloody Sabbath (5414939920820) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Sabbath Bloody Sabbath
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб.
В наличии
Код товара: 617518
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939920820]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Sabbath Bloody Sabbath
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Sabbath Bloody Sabbath, A National Acrobat, Fluff, Sabbra Cadabra, Killing Yourself To Live, Who Are You, Looking For Today, Spiral Architect
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Sabbath - Sabbath Bloody Sabbath (5414939920820) виниловая пластинка
Sabbath Bloody Sabbath — пятый студийный альбом английской хеви-метал-группы Black Sabbath.
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Теги товара: Black Sabbath
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939920820]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Sabbath Bloody Sabbath
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Sabbath Bloody Sabbath, A National Acrobat, Fluff, Sabbra Cadabra, Killing Yourself To Live, Who Are You, Looking For Today, Spiral Architect
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Sabbath Bloody Sabbath — пятый студийный альбом английской хеви-метал-группы Black Sabbath.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
Black Sabbath - Sabbath Bloody Sabbath (5414939920820) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4420 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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