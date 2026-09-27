Aerosmith - Done With Mirrors (0602547953858) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Aerosmith - Done With Mirrors (0602547953858) виниловая пластинка
Done With Mirrors - восьмой студийный альбом американской рок-группы Aerosmith, вышедший в 1985 году. Диск ознаменовал возвращение в группу гитаристов Джо Перри и Брэда Уитфорда, покинувших коллектив в 79 и 81 годах соответственно. Кроме того, это был первый альбом Aerosmith на лейбле Geffen Records. Переиздание на виниле в рамках серии Back To Black. Aerosmith - легендарная американская рок-группа, созданная в 1970 году и существующая на музыкальной сцене уже более сорока лет. Поворотным в карьере команды стал их третий студийник 1975s Toys In The Attic (1975), который принес группе настоящий успех. Несмотря на популярность музыканты столкнулись с проблемами наркотической и алкогольной зависимости и чуть не разошлись, но усилиями менеджера Тима Коллинза состав был восстановлен. За всю историю Aerosmith продано 150 млн альбомов, что считается вторым лучшим результатом в мире. Среди американских групп они первые по количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов. Коллектив также имеет 4 премии Грэмми. В 2001 году Aerosmith вошли в Зал славы рок-н-ролла.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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