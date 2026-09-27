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Aerosmith - Done With Mirrors (0602547953858) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aerosmith - Done With Mirrors (0602547953858) виниловая пластинка

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0602547953858, Виниловая пластинка Aerosmith, Done With Mirrors - фото 1
0602547953858, Виниловая пластинка Aerosmith, Done With Mirrors - фото 2
0602547953858, Виниловая пластинка Aerosmith, Done With Mirrors - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602547953858, Виниловая пластинка Aerosmith, Done With Mirrors - фото 1
  • 0602547953858, Виниловая пластинка Aerosmith, Done With Mirrors - фото 2
  • 0602547953858, Виниловая пластинка Aerosmith, Done With Mirrors - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617496
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Aerosmith - Done With Mirrors (0602547953858) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aerosmith - Done With Mirrors (0602547953858) виниловая пластинка

Done With Mirrors - восьмой студийный альбом американской рок-группы Aerosmith, вышедший в 1985 году. Диск ознаменовал возвращение в группу гитаристов Джо Перри и Брэда Уитфорда, покинувших коллектив в 79 и 81 годах соответственно. Кроме того, это был первый альбом Aerosmith на лейбле Geffen Records. Переиздание на виниле в рамках серии Back To Black. Aerosmith - легендарная американская рок-группа, созданная в 1970 году и существующая на музыкальной сцене уже более сорока лет. Поворотным в карьере команды стал их третий студийник 1975s Toys In The Attic (1975), который принес группе настоящий успех. Несмотря на популярность музыканты столкнулись с проблемами наркотической и алкогольной зависимости и чуть не разошлись, но усилиями менеджера Тима Коллинза состав был восстановлен. За всю историю Aerosmith продано 150 млн альбомов, что считается вторым лучшим результатом в мире. Среди американских групп они первые по количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов. Коллектив также имеет 4 премии Грэмми. В 2001 году Aerosmith вошли в Зал славы рок-н-ролла.

Отзывы о товаре Aerosmith - Done With Mirrors (0602547953858) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Done With Mirrors - восьмой студийный альбом американской рок-группы Aerosmith, вышедший в 1985 году. Диск ознаменовал возвращение в группу гитаристов Джо Перри и Брэда Уитфорда, покинувших коллектив в 79 и 81 годах соответственно. Кроме того, это был первый альбом Aerosmith на лейбле Geffen Records. Переиздание на виниле в рамках серии Back To Black. Aerosmith - легендарная американская рок-группа, созданная в 1970 году и существующая на музыкальной сцене уже более сорока лет. Поворотным в карьере команды стал их третий студийник 1975s Toys In The Attic (1975), который принес группе настоящий успех. Несмотря на популярность музыканты столкнулись с проблемами наркотической и алкогольной зависимости и чуть не разошлись, но усилиями менеджера Тима Коллинза состав был восстановлен. За всю историю Aerosmith продано 150 млн альбомов, что считается вторым лучшим результатом в мире. Среди американских групп они первые по количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов. Коллектив также имеет 4 премии Грэмми. В 2001 году Aerosmith вошли в Зал славы рок-н-ролла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aerosmith - Done With Mirrors (0602547953858) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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