The Police - Reggatta De Blanc (0602508046087) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Police - Reggatta De Blanc (0602508046087) виниловая пластинка
Переиздание второго студийного альбома английской группы The Police, вышедшего в 1979 году. Альбом поднимался на первое место в английском чарте и до 25 места в американском чарте Billboard. Британская рок-группа The Police образовалась в 1977 году и стала известна как первая команда "новой волны", которой удалось достичь большого успеха. Трио состояло из Гордона Самнера (Стинга), Энди Саммерса и Стюарта Коупленда, а играли они рок с элементами джаза, панка и регги. В активе коллектива 50 миллионов копий проданных пластинок, наиболее удачным оказался альбом 1983 года "Synchronicity" (8 миллионов копий). Журнал Rolling Stone присвоил группе 70 позицию в списке "100 величайших исполнителей всех времен", четыре пластинки попали в список "500 величайших альбомов всех времён" все того же издания. Также название группы значится в Зале славы рок-н-ролла.
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