Top.Mail.Ru
Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка - фото 1
Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка - фото 2
Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка - фото 3
Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка - фото 4
Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Iron Fist (coloured)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка - фото 1
  • Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка - фото 2
  • Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка - фото 3
  • Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка - фото 4
  • Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617294
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538696547]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Iron Fist (coloured)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Iron Fist, Heart Of Stone, I'm The Doctor, Go To Hell, Loser, Sex And Outrage, America, Shut It Down, Speedfreak, (Don't Let 'Em) Grind Ya Down, (Don't Need) Religion, Bang To Rights
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538696547]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Iron Fist (coloured)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Iron Fist, Heart Of Stone, I'm The Doctor, Go To Hell, Loser, Sex And Outrage, America, Shut It Down, Speedfreak, (Don't Let 'Em) Grind Ya Down, (Don't Need) Religion, Bang To Rights
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...