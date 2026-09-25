Уцененный товар Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка хорошее состояние, 736599
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Iron Fist (coloured)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%3 100 руб. 4 560 руб.
В наличии
Код товара: 736599
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3 100 руб. -32%
4 560 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538696547]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Iron Fist (coloured)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Iron Fist, Heart Of Stone, I'm The Doctor, Go To Hell, Loser, Sex And Outrage, America, Shut It Down, Speedfreak, (Don't Let 'Em) Grind Ya Down, (Don't Need) Religion, Bang To Rights
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка хорошее состояние
Причина уценки: замяты углы конверта; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538696547]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Iron Fist (coloured)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Iron Fist, Heart Of Stone, I'm The Doctor, Go To Hell, Loser, Sex And Outrage, America, Shut It Down, Speedfreak, (Don't Let 'Em) Grind Ya Down, (Don't Need) Religion, Bang To Rights
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Причина уценки: замяты углы конверта; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Уцененный товар Motorhead - Iron Fist (coloured) (4050538696547) виниловая пластинка хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3100 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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