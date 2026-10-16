Grant Green - Idle Moments (0602435799100) виниловая пластинка
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Описание товара Grant Green - Idle Moments (0602435799100) виниловая пластинка
Idle Moments - ремастированное переиздание студийного альбома джазового гитариста Гранта Грина, первоначально выпущенного в 1965 году. В записи альбома также приняли участие следующие музыканты: Джо Хендерсон (тенор-саксофон), Бобби Хатчерсон (вибрафон), Дюк Пирсон (фортепиано), Боб Крэншоу (бас) и Эл Хэрвуд (ударные). Пластинка наиболее известна заглавной медленной композицией в Си-миноре, которая длится почти 15 минут. Релиз представлен на черном виниле. Мастеринг с аналоговых мастер лент. Грант Грин - американский джазовый гитарист, тяготевший к блюзу (особенно в поздних записях). В 1960-е годы Грин прославился как ведущий солист лейбла Blue Note. Как правило, выступал в составе органного трио. В 1962-63 гг. выпустил прото-концептуальные альбомы Sunday Mornin, The Latin Bit и Feelin the Spirit на темы госпела, латиноамериканской музыки и спиричуэлс. Мелодия Idle Moments с одноимённого альбома 1963 года стала одной из визитных карточек хард-бопа. Сочинил музыку к ряду фильмов. В конце 1960-х экспериментировал с фанком.
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