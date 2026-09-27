Don Cherry - Where Is Brooklyn? (0602438761715) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Don Cherry
Альбом (сингл)
Where Is Brooklynx
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 617073
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Don Cherry
Альбом (сингл)
Where Is Brooklynx
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Don Cherry - Where Is Brooklyn? (0602438761715) виниловая пластинка
Where Is Brooklynx - студийный альбом джазового музыканта Дона Черри, вышедший в 1969 году. на студии Blue Note. Аудиофильское ремастрированное переиздание 2022 года с оригинальных аналоговых мастер-лент на 180-гр черном виниле в серии Blue Note Classic Vinyl Series. Дональд Дон Юджин Черри - американский джазовый трубач. Многие годы сотрудничал с саксофонистом Орнеттом Коулманом и с другими известными музыкантами такими, как Сонни Роллинз, Лу Рид. Считается одним из пионеров стиля фьюжн, расцвет которого пришёлся на 60 и 70-е годы.
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Теги товара: Джаз
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Don Cherry
Альбом (сингл)
Where Is Brooklynx
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Where Is Brooklynx - студийный альбом джазового музыканта Дона Черри, вышедший в 1969 году. на студии Blue Note. Аудиофильское ремастрированное переиздание 2022 года с оригинальных аналоговых мастер-лент на 180-гр черном виниле в серии Blue Note Classic Vinyl Series. Дональд Дон Юджин Черри - американский джазовый трубач. Многие годы сотрудничал с саксофонистом Орнеттом Коулманом и с другими известными музыкантами такими, как Сонни Роллинз, Лу Рид. Считается одним из пионеров стиля фьюжн, расцвет которого пришёлся на 60 и 70-е годы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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