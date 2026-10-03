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Tears For Fears - The Seeds Of Love (0602547707161) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tears For Fears - The Seeds Of Love (0602547707161) виниловая пластинка

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Tears For Fears - The Seeds Of Love (0602547707161) виниловая пластинка - фото 1
Tears For Fears - The Seeds Of Love (0602547707161) виниловая пластинка - фото 2
Tears For Fears - The Seeds Of Love (0602547707161) виниловая пластинка - фото 3
Tears For Fears - The Seeds Of Love (0602547707161) виниловая пластинка - фото 4
Tears For Fears - The Seeds Of Love (0602547707161) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tears For Fears
Альбом (сингл)
The Seeds Of Love
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tears For Fears - The Seeds Of Love (0602547707161) виниловая пластинка - фото 1
  • Tears For Fears - The Seeds Of Love (0602547707161) виниловая пластинка - фото 2
  • Tears For Fears - The Seeds Of Love (0602547707161) виниловая пластинка - фото 3
  • Tears For Fears - The Seeds Of Love (0602547707161) виниловая пластинка - фото 4
  • Tears For Fears - The Seeds Of Love (0602547707161) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403243
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tears For Fears - The Seeds Of Love (0602547707161) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Tears For Fears
filter_none Товар входит в коллекцию Tears For Fears

Коллекция Tears For Fears


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547707161]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tears For Fears
Альбом (сингл)
The Seeds Of Love
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Woman In Chains, Bad Mans Song, Sowing The Seeds Of Love, Heart, Standing On The Corner Of The Third World, Swords And Knives, Year Of The Knife, Famous Last Words
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tears For Fears - The Seeds Of Love (0602547707161) виниловая пластинка

Track List

A1Woman In Chains
A2Badman's Song
A3Sowing The Seeds Of Love
A4Advice For The Young At Heart
B1Standing On The Corner Of The Third World
B2Sword And Knives
B3Year Of The Knife
B4Famous Last Words



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Tears For Fears - The Seeds Of Love (0602547707161) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547707161]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tears For Fears
Альбом (сингл)
The Seeds Of Love
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Woman In Chains, Bad Mans Song, Sowing The Seeds Of Love, Heart, Standing On The Corner Of The Third World, Swords And Knives, Year Of The Knife, Famous Last Words
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Woman In Chains
A2Badman's Song
A3Sowing The Seeds Of Love
A4Advice For The Young At Heart
B1Standing On The Corner Of The Third World
B2Sword And Knives
B3Year Of The Knife
B4Famous Last Words


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tears For Fears - The Seeds Of Love (0602547707161) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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