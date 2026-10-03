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Nick Cave - Let Love In (5414939710810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nick Cave - Let Love In (5414939710810) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Cave, Nick, Let Love In (5414939710810) - фото 1
Виниловая пластинка Cave, Nick, Let Love In (5414939710810) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Cave, Nick, Let Love In (5414939710810) - фото 1
  • Виниловая пластинка Cave, Nick, Let Love In (5414939710810) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624335
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nick Cave - Let Love In (5414939710810) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом рок-группы Nick Cave and The Bad Seeds. Песня Nobody’s Baby Now была написана Ником Кейвом для легенды кантри Джонни Кэша, но так и не была исполнена им. В записи альбома принял участие Уоррен Эллис из Dirty Three , впоследствии ставший постоянным членом The Bad Seeds, а также соавтором Кейва к многочисленным саундтрекам. Наряду с Murder Ballads, альбом стал коммерчески успешным и одним из лучших в дискографии группы.

Отзывы о товаре Nick Cave - Let Love In (5414939710810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Восьмой студийный альбом рок-группы Nick Cave and The Bad Seeds. Песня Nobody’s Baby Now была написана Ником Кейвом для легенды кантри Джонни Кэша, но так и не была исполнена им. В записи альбома принял участие Уоррен Эллис из Dirty Three , впоследствии ставший постоянным членом The Bad Seeds, а также соавтором Кейва к многочисленным саундтрекам. Наряду с Murder Ballads, альбом стал коммерчески успешным и одним из лучших в дискографии группы.
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Отзывы


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