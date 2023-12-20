Supermax - World Of Today (2023 Remaster) (Red) (5054197593680) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Supermax - World Of Today (2023 Remaster) (Red) (5054197593680) виниловая пластинка
World Of Today - ремастированное переиздание второго студийного альбома австрийского проекта Supermax, выпущенного в 1977 году. Он содержит хит Lovemachine, который достиг 4-го места в чарте Германии и 9-го в США. Этот альбом сочетает разные музыкальные стили и создает уникальный микс из фанка, диско и электроники. Лимитированное издание представлено на виниле красном виниле. Supermax - музыкальный проект австрийского композитора Иоганна Курта Хауэнштайна, созданный в сотрудничестве с продюсером Петером Хауке на студии Europasounds Studio в 1976 году. Пик популярности проекта пришелся на 1977-83 годы, активный период студийного развития продлился до 1993 года. Следующие 17 лет основа деятельности состояла из концертных выступлений и переработок ранних изданий. Коллектив в 2011 году прекратил свое существование.
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Достоинства:
Издание на 180 гр. виниле 2019 года . Это ремастеринг альбома 1977 года . Оформление альбома полностью соответствует оригинальному . Звук понравился . Цена полностью адеквакна .
Недостатки:
Не замечены .
Комментарий:
Второй альбом австрийско-немецкой диско-рок группы Supermax , выпущен в 1977 году . Пластинка считается одной из лучших в дискографии коллектива . Песня “Lovemachine” и сам альбом имели огромный успех во всём мире . Единственным постоянным участником Supermax всегда был Иоган Курт Хауэнштайн . Он вокалист , музыкант , аранжировщик и автор текстов к большинству композиций .
Отзывы о товаре Supermax - World Of Today (2023 Remaster) (Red) (5054197593680) виниловая пластинка
Достоинства:
Издание на 180 гр. виниле 2019 года . Это ремастеринг альбома 1977 года . Оформление альбома полностью соответствует оригинальному . Звук понравился . Цена полностью адеквакна .
Недостатки:
Не замечены .
Комментарий:
Второй альбом австрийско-немецкой диско-рок группы Supermax , выпущен в 1977 году . Пластинка считается одной из лучших в дискографии коллектива . Песня “Lovemachine” и сам альбом имели огромный успех во всём мире . Единственным постоянным участником Supermax всегда был Иоган Курт Хауэнштайн . Он вокалист , музыкант , аранжировщик и автор текстов к большинству композиций .