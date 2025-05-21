Монитор LG 29" UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор LG 29" UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ)
Монитор LG UltraWide 29WQ600-W с увеличенными размерами рабочей области предназначен для продуктивной работы в профессиональных программах и погружения в компьютерные игры. Он оборудован экраном 29 дюймов с разрешением 2560x1080 пикселей. Панель IPS с матовой поверхностью обеспечивает детализированное изображение и комфортный просмотр. Технологии устранения мерцания Flicker Free и снижения синего свечения Low Blue Light снижают нагрузку на глаза. Коммуникационные возможности монитора представлены видеоразъемами DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, портом USB Type-C, выходом на наушники. Два динамика мощностью по 7 Вт формируют чистый насыщенный звук. LG UltraWide 29WQ600-W выполнен в корпусе серебристого цвета с тонкой рамкой и подставкой. Конструкция стойки предусматривает регулировку угла наклона.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный большой монитор за небольшие деньги. Брали на вторую квартиру,чтобы ноут подключать и включать фильмы/мультики. Динамики только вплюс,не нужно морочиться с колонками или саундбаром. Да,не громко конечно,но пойдёт. Экран яркий и сам стоит устойчиво, с ребёнком этот момент учитывался. Собственно, подрубили к ноуту и всё отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный надёжный монитор. Глаза не болят. Брал для ребенка, чтоб глаза сохранить. Всё видно, линии четкие, буквы не плывут, читать удобно. Никаких дефектов в матрице нет. Спасибо за качество.
Отзывы о товаре Монитор LG 29" UltraWide 29WQ600-W серебристый (29WQ600-W.ARUZ)
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный большой монитор за небольшие деньги. Брали на вторую квартиру,чтобы ноут подключать и включать фильмы/мультики. Динамики только вплюс,не нужно морочиться с колонками или саундбаром. Да,не громко конечно,но пойдёт. Экран яркий и сам стоит устойчиво, с ребёнком этот момент учитывался. Собственно, подрубили к ноуту и всё отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный надёжный монитор. Глаза не болят. Брал для ребенка, чтоб глаза сохранить. Всё видно, линии четкие, буквы не плывут, читать удобно. Никаких дефектов в матрице нет. Спасибо за качество.