Монитор Digma 21.5" Progress 22A501F черный (DM22VB01)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
контрастность 3000:1, динамическая контрастность 10000000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 616561
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
LED подсветка, широкоформатный монитор
Комплектация
монитор, документация
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
контрастность 3000:1, динамическая контрастность 10000000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Нет
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
492x382x163.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
3.09
Описание товара Монитор Digma 21.5" Progress 22A501F черный (DM22VB01)
Монитор Digma Progress 22A501F (DM22VB01) — это компактный и доступный 21.5-дюймовый монитор, разработанный для повседневной работы, учебы и базовых мультимедийных задач. Сочетание матрицы VA и повышенной частоты обновления делает его отличным офисным и домашним решением.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: 20-22", с hdmi, с колонками
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Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
LED подсветка, широкоформатный монитор
Комплектация
монитор, документация
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
контрастность 3000:1, динамическая контрастность 10000000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Нет
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
492x382x163.5 мм
Страна производитель
Китай
Монитор Digma Progress 22A501F (DM22VB01) — это компактный и доступный 21.5-дюймовый монитор, разработанный для повседневной работы, учебы и базовых мультимедийных задач. Сочетание матрицы VA и повышенной частоты обновления делает его отличным офисным и домашним решением.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: 20-22", с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: 20-22", с hdmi, с колонками
Монитор Digma 21.5" Progress 22A501F черный (DM22VB01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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