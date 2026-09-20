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Монитор MSI 27" G2712F Black (9S6-3CD61T-009) купить с доставкой в Москве
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Монитор MSI 27" G2712F Black (9S6-3CD61T-009)

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Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 1
Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 2
Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 3
Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 4
Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 5
Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 6
Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 7
Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 8
Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 9
Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 10
Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 11
Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 12
Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 13
Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 14
Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 15
Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 16
Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
  • Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 1
  • Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 2
  • Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 3
  • Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 4
  • Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 5
  • Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 6
  • Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 7
  • Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 8
  • Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 9
  • Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 10
  • Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 11
  • Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 12
  • Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 13
  • Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 14
  • Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 15
  • Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 16
  • Монитор MSI 27&quot; G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653699
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Мониторы
Размеры в упаковке, см
68х46х16
Вес, кг.
8.8

Описание товара Монитор MSI 27" G2712F Black (9S6-3CD61T-009)

Сделайте свою победу зримой на экране игрового монитора MSI G2712F. Обладая матрицей Ultra Rapid IPS с разрешением 1920х1080 пикселей, низким временем отклика 1мс(GtG) и высокой частотой обновления (180Гц), он предоставит вам ощутимое преимущество над соперниками. Воплощая в себе самые современные технологии, включая адаптивную синхронизацию Adaptive-sync, модель MSI G2712F будет прекрасным выбором для соревновательных компьютерных игр. В мониторе используется матрица Ultra Rapid IPS с превосходными скоростными характеристиками (частота обновления – 180 Гц, время отклика – 1 мс), что делает его оптимальным выбором для динамичных игр, таких как шутеры от первого лица, файтинги, гоночные и спортивные симуляторы, стратегии в реальном времени. Во всех этих жанрах от игрока требуется быстрая реакция в ответ на то, что происходит на экране, поэтому повышенная частота обновления и очень низкое время отклика дадут ощутимое преимущество над соперниками по сетевой игре. Игровые мониторы MSI способны отображать больше оттенков, чем обычные. Точная цветопередача означает реалистичное изображение, что способствует еще большему погружению в игру. Чтобы повысить качество изображения в динамичных компьютерных играх, в игровых мониторах MSI используется технология Adaptive Sync. Она синхронизирует частоту обновления экрана с частотой вывода кадров графическим процессором, тем самым устраняя визуальные артефакты вроде «разрыва кадра». С этим монитором можно будет насладиться игрой в том виде, в каком ее задумывали разработчики – с максимальным качеством изображения.

Отзывы о товаре Монитор MSI 27" G2712F Black (9S6-3CD61T-009)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Мониторы
Описание
Сделайте свою победу зримой на экране игрового монитора MSI G2712F. Обладая матрицей Ultra Rapid IPS с разрешением 1920х1080 пикселей, низким временем отклика 1мс(GtG) и высокой частотой обновления (180Гц), он предоставит вам ощутимое преимущество над соперниками. Воплощая в себе самые современные технологии, включая адаптивную синхронизацию Adaptive-sync, модель MSI G2712F будет прекрасным выбором для соревновательных компьютерных игр. В мониторе используется матрица Ultra Rapid IPS с превосходными скоростными характеристиками (частота обновления – 180 Гц, время отклика – 1 мс), что делает его оптимальным выбором для динамичных игр, таких как шутеры от первого лица, файтинги, гоночные и спортивные симуляторы, стратегии в реальном времени. Во всех этих жанрах от игрока требуется быстрая реакция в ответ на то, что происходит на экране, поэтому повышенная частота обновления и очень низкое время отклика дадут ощутимое преимущество над соперниками по сетевой игре. Игровые мониторы MSI способны отображать больше оттенков, чем обычные. Точная цветопередача означает реалистичное изображение, что способствует еще большему погружению в игру. Чтобы повысить качество изображения в динамичных компьютерных играх, в игровых мониторах MSI используется технология Adaptive Sync. Она синхронизирует частоту обновления экрана с частотой вывода кадров графическим процессором, тем самым устраняя визуальные артефакты вроде «разрыва кадра». С этим монитором можно будет насладиться игрой в том виде, в каком ее задумывали разработчики – с максимальным качеством изображения.
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Доставка
Отзывы


Монитор MSI 27" G2712F Black (9S6-3CD61T-009) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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