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Journey, Escape (0194399216316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Journey, Escape (0194399216316) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Journey, Escape (0194399216316) - фото 1
Виниловая пластинка Journey, Escape (0194399216316) - фото 2
Виниловая пластинка Journey, Escape (0194399216316) - фото 3
Виниловая пластинка Journey, Escape (0194399216316) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Journey, Escape (0194399216316) - фото 1
  • Виниловая пластинка Journey, Escape (0194399216316) - фото 2
  • Виниловая пластинка Journey, Escape (0194399216316) - фото 3
  • Виниловая пластинка Journey, Escape (0194399216316) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615805
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Journey, Escape (0194399216316) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Journey, Escape (0194399216316) виниловая пластинка

Escape, один из самых важных альбомов за долгую карьеру Joutney и один из лучших примеров классического рока, который только можно услышать. Этот поворотный альбом 1981 года, наполненный огромным количеством хитов продолжает оставаться одним из самых почитаемых альбомов в истории рока. Мощный вокал суперзвезды Стива Перри, гитара легендарного Нила Шона, мощный бас Росса Валлори, Стив Смит на барабанах и Джонатан Кейн на клавишных - Escape стал одним из самых популярных альбомов всех времен, проданных миллионными тиражами по всему миру!

Отзывы о товаре Journey, Escape (0194399216316) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Escape, один из самых важных альбомов за долгую карьеру Joutney и один из лучших примеров классического рока, который только можно услышать. Этот поворотный альбом 1981 года, наполненный огромным количеством хитов продолжает оставаться одним из самых почитаемых альбомов в истории рока. Мощный вокал суперзвезды Стива Перри, гитара легендарного Нила Шона, мощный бас Росса Валлори, Стив Смит на барабанах и Джонатан Кейн на клавишных - Escape стал одним из самых популярных альбомов всех времен, проданных миллионными тиражами по всему миру!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Journey, Escape (0194399216316) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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