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Характеристики
Тип товара
Датчики для умного дома
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
890 руб.
1 611
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615471
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Описание товара Датчик температуры и влажности Mi Temperature and Humidity Monitor 2
Температура и влажность в помещении непосредственно влияют на наше здоровье, резкие перепады могут привести к сухости в горле, жару, аллергии и просто неприятным ощущениям. Датчик температуры и влажности Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 второго поколения создан специально для чуткого наблюдения за изменением микроклимата. С помощью Bluetooth-шлюза датчик температуры и влажности Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 можно использовать в умных сценариях совместной работы с другими устройствами, чтобы взять микроклимат в помещении под полный контроль и вручную контролировать температуру и влажность для обеспечения самых комфортных показателей. В приложении Mi Home можно настроить сценарий, при котором по достижении определенной температуры автоматически включается или выключается кондиционер. В приложении Mi Home можно создать сценарий и для холодного времени года - при падении температуры ниже определенной отметки автоматически включается обогреватель.
Отзывы о товаре Датчик температуры и влажности Mi Temperature and Humidity Monitor 2
Источник: Яндекс Маркет
Алексей Демидов
Достоинства:
Минимализм, как он есть. Компактное устройство, цифры большие, крепление удобное.
Недостатки:
Нет батарейки в комплекте, но это не страшно
Комментарий:
Модель удачная, подключение через приложение без проблем, датчик иногда даже слишком точный, но на телефон показания передаются с небольшой задержкой. Приятный, легко вписать в интерьер. Жалко что нет подсветки дисплея, иногда ночью надо. Жалко, что часов нет, но это, вероятно, уже был бы перебор.
Источник: Яндекс Маркет
Анонимный отзыв
Достоинства:
Работает, все просто и понятно, коннектится быстро и просто
Недостатки:
Пока нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
Роман П.
Достоинства:
Дизайн. Информативность
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил с прицелом дальнейшей покупки увлажнителя, которым он будет управлять
Источник: Яндекс Маркет
Виктория
Достоинства:
Подключился на ура к русской версии Mi home.
Недостатки:
Не запоминает данные, только то, что в реальном времени.
Комментарий:
Работает, что тут комментировать
Источник: Яндекс Маркет
Николай С.
Достоинства:
Удобное и умное устройство 21 века.
Недостатки:
Недостатков по-моему нет.
Комментарий:
Это прекрасное устройство, пригодное на все случаи жизни.
Источник: Яндекс Маркет
Светлана Муллина
Комментарий:
Отлично работает, не дорого стоит, отлично выглядит
Источник: Яндекс Маркет
Сергей
Достоинства:
Эстетичный вид, Большие цифры. Быстро реагирует на изменение температуры и влажности.
Недостатки:
Для подключения к блоку управлению нужен дополнительный шлюз.
Температура и влажность в помещении непосредственно влияют на наше здоровье, резкие перепады могут привести к сухости в горле, жару, аллергии и просто неприятным ощущениям. Датчик температуры и влажности Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 второго поколения создан специально для чуткого наблюдения за изменением микроклимата. С помощью Bluetooth-шлюза датчик температуры и влажности Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 можно использовать в умных сценариях совместной работы с другими устройствами, чтобы взять микроклимат в помещении под полный контроль и вручную контролировать температуру и влажность для обеспечения самых комфортных показателей. В приложении Mi Home можно настроить сценарий, при котором по достижении определенной температуры автоматически включается или выключается кондиционер. В приложении Mi Home можно создать сценарий и для холодного времени года - при падении температуры ниже определенной отметки автоматически включается обогреватель.
Достоинства:
Минимализм, как он есть. Компактное устройство, цифры большие, крепление удобное.
Недостатки:
Нет батарейки в комплекте, но это не страшно
Комментарий:
Модель удачная, подключение через приложение без проблем, датчик иногда даже слишком точный, но на телефон показания передаются с небольшой задержкой. Приятный, легко вписать в интерьер. Жалко что нет подсветки дисплея, иногда ночью надо. Жалко, что часов нет, но это, вероятно, уже был бы перебор.
Источник: Яндекс Маркет
Анонимный отзыв
Достоинства:
Работает, все просто и понятно, коннектится быстро и просто
Недостатки:
Пока нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
Роман П.
Достоинства:
Дизайн. Информативность
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил с прицелом дальнейшей покупки увлажнителя, которым он будет управлять
Источник: Яндекс Маркет
Виктория
Достоинства:
Подключился на ура к русской версии Mi home.
Недостатки:
Не запоминает данные, только то, что в реальном времени.
Комментарий:
Работает, что тут комментировать
Источник: Яндекс Маркет
Николай С.
Достоинства:
Удобное и умное устройство 21 века.
Недостатки:
Недостатков по-моему нет.
Комментарий:
Это прекрасное устройство, пригодное на все случаи жизни.
Источник: Яндекс Маркет
Светлана Муллина
Комментарий:
Отлично работает, не дорого стоит, отлично выглядит
Источник: Яндекс Маркет
Сергей
Достоинства:
Эстетичный вид, Большие цифры. Быстро реагирует на изменение температуры и влажности.
Недостатки:
Для подключения к блоку управлению нужен дополнительный шлюз.
Датчик температуры и влажности Mi Temperature and Humidity Monitor 2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Датчик температуры и влажности Mi Temperature and Humidity Monitor 2
Достоинства:
Минимализм, как он есть. Компактное устройство, цифры большие, крепление удобное.
Недостатки:
Нет батарейки в комплекте, но это не страшно
Комментарий:
Модель удачная, подключение через приложение без проблем, датчик иногда даже слишком точный, но на телефон показания передаются с небольшой задержкой. Приятный, легко вписать в интерьер. Жалко что нет подсветки дисплея, иногда ночью надо. Жалко, что часов нет, но это, вероятно, уже был бы перебор.
Достоинства:
Работает, все просто и понятно, коннектится быстро и просто
Недостатки:
Пока нареканий нет
Достоинства:
Дизайн. Информативность
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил с прицелом дальнейшей покупки увлажнителя, которым он будет управлять
Достоинства:
Подключился на ура к русской версии Mi home.
Недостатки:
Не запоминает данные, только то, что в реальном времени.
Комментарий:
Работает, что тут комментировать
Достоинства:
Удобное и умное устройство 21 века.
Недостатки:
Недостатков по-моему нет.
Комментарий:
Это прекрасное устройство, пригодное на все случаи жизни.
Комментарий:
Отлично работает, не дорого стоит, отлично выглядит
Достоинства:
Эстетичный вид, Большие цифры. Быстро реагирует на изменение температуры и влажности.
Недостатки:
Для подключения к блоку управлению нужен дополнительный шлюз.