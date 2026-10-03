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Датчик вибрации Aqara DJT11LM купить с доставкой в Москве
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Датчик вибрации Aqara DJT11LM

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Датчик вибрации Aqara DJT11LM - фото 1
Датчик вибрации Aqara DJT11LM - фото 2
Датчик вибрации Aqara DJT11LM - фото 3
Датчик вибрации Aqara DJT11LM - фото 4
Датчик вибрации Aqara DJT11LM - фото 5
Датчик вибрации Aqara DJT11LM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Датчики для умного дома
  • Датчик вибрации Aqara DJT11LM - фото 1
  • Датчик вибрации Aqara DJT11LM - фото 2
  • Датчик вибрации Aqara DJT11LM - фото 3
  • Датчик вибрации Aqara DJT11LM - фото 4
  • Датчик вибрации Aqara DJT11LM - фото 5
  • Датчик вибрации Aqara DJT11LM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 710 руб.  2 873 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643526
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Характеристики

Бренд
Aqara
Тип товара
Датчики для умного дома
Дополнительно
предусмотрена настройка уровня чувствительности (низкий, средний, высокий), в зависимости от того, где он будет установлен.
Способ монтажа
накладной на поверхность
Тип подключения
беспроводное/от сети
Цвет
белый
Экосистема
Aqara Home
Работает в системе умный дом
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х30х26
Вес, г.
201

Описание товара Датчик вибрации Aqara DJT11LM

Беспроводной датчик проследит за сохранностью отдельных предметов — окна, сейфа, ящика с ценным документами. В случае инцидента, датчик отправит сообщение на смартфон или включит звуковую сирену на Aqara Hub

Отзывы о товаре Датчик вибрации Aqara DJT11LM




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Aqara
Тип товара
Датчики для умного дома
Дополнительно
предусмотрена настройка уровня чувствительности (низкий, средний, высокий), в зависимости от того, где он будет установлен.
Способ монтажа
накладной на поверхность
Тип подключения
беспроводное/от сети
Цвет
белый
Экосистема
Aqara Home
Работает в системе умный дом
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной датчик проследит за сохранностью отдельных предметов — окна, сейфа, ящика с ценным документами. В случае инцидента, датчик отправит сообщение на смартфон или включит звуковую сирену на Aqara Hub
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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