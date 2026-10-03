Датчик движения Aqara P1 (MS-S02)
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Характеристики
Тип товара
Датчик движения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%2 990 руб. 5 024 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643523
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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип товара
Датчик движения
Дополнительно
дальность обнаружения — 7 метров, угол обзора — 170 градусов.
Способ монтажа
накладной на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Aqara Home
Автономный
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х34х27
Вес, г.
49
Описание товара Датчик движения Aqara P1 (MS-S02)
Датчик обнаруживает движение и определяет уровень освещенности в комнате. Может отправлять уведомление на смартфон или выполнить автоматизацию, например включить свет.
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Бренд
Aqara
Тип товара
Датчик движения
Дополнительно
дальность обнаружения — 7 метров, угол обзора — 170 градусов.
Способ монтажа
накладной на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Aqara Home
Автономный
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Датчик обнаруживает движение и определяет уровень освещенности в комнате. Может отправлять уведомление на смартфон или выполнить автоматизацию, например включить свет.
Смотрите также: Умные замки, Умные лампы, Умные розетки
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