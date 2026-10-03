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Датчик движения Aqara P1 (MS-S02) купить с доставкой в Москве
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Датчик движения Aqara P1 (MS-S02)

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Датчик движения Aqara P1 (MS-S02) - фото 1
Датчик движения Aqara P1 (MS-S02) - фото 2
Датчик движения Aqara P1 (MS-S02) - фото 3
Датчик движения Aqara P1 (MS-S02) - фото 4
Датчик движения Aqara P1 (MS-S02) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Датчик движения
  • Датчик движения Aqara P1 (MS-S02) - фото 1
  • Датчик движения Aqara P1 (MS-S02) - фото 2
  • Датчик движения Aqara P1 (MS-S02) - фото 3
  • Датчик движения Aqara P1 (MS-S02) - фото 4
  • Датчик движения Aqara P1 (MS-S02) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
2 990 руб.  5 024 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643523
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Характеристики

Бренд
Aqara
Тип товара
Датчик движения
Дополнительно
дальность обнаружения — 7 метров, угол обзора — 170 градусов.
Способ монтажа
накладной на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Aqara Home
Автономный
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х34х27
Вес, г.
49

Описание товара Датчик движения Aqara P1 (MS-S02)

Датчик обнаруживает движение и определяет уровень освещенности в комнате. Может отправлять уведомление на смартфон или выполнить автоматизацию, например включить свет.

Отзывы о товаре Датчик движения Aqara P1 (MS-S02)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Aqara
Тип товара
Датчик движения
Дополнительно
дальность обнаружения — 7 метров, угол обзора — 170 градусов.
Способ монтажа
накладной на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Aqara Home
Автономный
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Описание
Датчик обнаруживает движение и определяет уровень освещенности в комнате. Может отправлять уведомление на смартфон или выполнить автоматизацию, например включить свет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Датчик движения Aqara P1 (MS-S02) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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