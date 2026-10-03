Умный датчик движения Sber (SBDV-00029)
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Характеристики
Тип товара
Датчик движения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%2 360 руб. 3 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643486
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Характеристики
Бренд
Sber
Тип товара
Датчик движения
Дополнительно
возможность поддержки сценариев
Способ монтажа
накладной на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Sber
Работает в системе умный дом
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х35х23
Вес, г.
66
Описание товара Умный датчик движения Sber (SBDV-00029)
Датчик анализирует инфракрасное излучение и реагирует на перемещение источников тепла. При срабатывании он может запускать сценарии автоматизации: включать и выключать устройства умного дома, менять режим их работы. Эти сценарии вы создаёте сами.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Sber
Тип товара
Датчик движения
Дополнительно
возможность поддержки сценариев
Способ монтажа
накладной на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Sber
Работает в системе умный дом
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Датчик анализирует инфракрасное излучение и реагирует на перемещение источников тепла. При срабатывании он может запускать сценарии автоматизации: включать и выключать устройства умного дома, менять режим их работы. Эти сценарии вы создаёте сами.
Смотрите также: Умные замки, Умные лампы, Умные розетки
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