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Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый

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Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый - фото 1
Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый - фото 2
Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый - фото 3
Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый - фото 4
Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый - фото 5
Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый - фото 6
Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый - фото 7
Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый - фото 8
Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый - фото 9
Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый - фото 1
  • Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый - фото 2
  • Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый - фото 3
  • Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый - фото 4
  • Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый - фото 5
  • Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый - фото 6
  • Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый - фото 7
  • Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый - фото 8
  • Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый - фото 9
  • Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614522
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х13х1
Вес, г.
60

Описание товара Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый

Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Кабель USB-C-HDMI - для подключения устройства USB-C напрямую к монитору HDMI, проектору или телевизору, например MacBook, Samsung S9, Dell XPS 15 и т. д. Драйвер не требуется. Используйте кабель USB Type C HDMI для размещения устройств с меньшим количеством кабелей.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Кабель USB-C-HDMI - для подключения устройства USB-C напрямую к монитору HDMI, проектору или телевизору, например MacBook, Samsung S9, Dell XPS 15 и т. д. Драйвер не требуется. Используйте кабель USB Type C HDMI для размещения устройств с меньшим количеством кабелей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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