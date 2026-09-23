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Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614522
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Описание товара Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Кабель USB-C-HDMI - для подключения устройства USB-C напрямую к монитору HDMI, проектору или телевизору, например MacBook, Samsung S9, Dell XPS 15 и т. д. Драйвер не требуется. Используйте кабель USB Type C HDMI для размещения устройств с меньшим количеством кабелей.
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Кабель USB-C-HDMI - для подключения устройства USB-C напрямую к монитору HDMI, проектору или телевизору, например MacBook, Samsung S9, Dell XPS 15 и т. д. Драйвер не требуется. Используйте кабель USB Type C HDMI для размещения устройств с меньшим количеством кабелей.
Кабель UGREEN MM121 (30841) USB Type C to HDMI Cable Male to Male ABS Case. 1,5 м. белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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