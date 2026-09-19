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Кабель Xiaomi BHR4421GL Lightning (m) USB Type-C (m) 1м белый купить с доставкой в Москве
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Кабель Xiaomi BHR4421GL Lightning (m) USB Type-C (m) 1м белый

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Кабель Xiaomi BHR4421GL Lightning (m) USB Type-C (m) 1м белый - фото 1
Кабель Xiaomi BHR4421GL Lightning (m) USB Type-C (m) 1м белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
3
Совместимость
Apple
Цвет
белый
  • Кабель Xiaomi BHR4421GL Lightning (m) USB Type-C (m) 1м белый - фото 1
  • Кабель Xiaomi BHR4421GL Lightning (m) USB Type-C (m) 1м белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 418505
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
Lightning, USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
3
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
74

Описание товара Кабель Xiaomi BHR4421GL Lightning (m) USB Type-C (m) 1м белый

Кабель Xiaomi BHR4421GL Lightning (m) USB Type-C (m) 1м белый Кабель для зарядки и передачи данных, для подключения устройства Apple с разъемом Lightning к порту USB Type C компьютера или ноутбука.



Теги товара: type-c, lightning

Отзывы о товаре Кабель Xiaomi BHR4421GL Lightning (m) USB Type-C (m) 1м белый




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
Lightning, USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
3
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Xiaomi BHR4421GL Lightning (m) USB Type-C (m) 1м белый Кабель для зарядки и передачи данных, для подключения устройства Apple с разъемом Lightning к порту USB Type C компьютера или ноутбука.


Теги товара: type-c, lightning
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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