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Кабель UGREEN HD140-80402 (80402) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN HD140-80402 (80402)

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Кабель UGREEN HD140-80402 (80402) - фото 1
Кабель UGREEN HD140-80402 (80402) - фото 2
Кабель UGREEN HD140-80402 (80402) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN HD140-80402 (80402) - фото 1
  • Кабель UGREEN HD140-80402 (80402) - фото 2
  • Кабель UGREEN HD140-80402 (80402) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656423
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х3
Вес, г.
171

Описание товара Кабель UGREEN HD140-80402 (80402)

Кабель поддерживает более высокое разрешение 8K при 60 Гц и совместим с 4K при 120 Гц, 4K при 100 Гц и т. д. ?Кабель имеет пропускную способность до 48 Гбит/с, благодаря функциям переменной частоты обновления, быстрой передачи кадров, быстрого переключения медиа и автоматического режима низкой задержки, этот кабель обеспечивает более плавную и точную картинку. ?Dynamic HDR обеспечивает более яркое изображение с динамическим HDR, поддерживая Dolby Vision HDR, HDR 10+ и т. д. ?Поддержка eARC: Данный кабель также позволяет наслаждаться идеальным звуковым качеством. Усиленный канал возврата аудиосигнала (eARC) позволяет использовать форматы объемного звука на основе объектов, такие как Dolby Atmos.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN HD140-80402 (80402)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель поддерживает более высокое разрешение 8K при 60 Гц и совместим с 4K при 120 Гц, 4K при 100 Гц и т. д. ?Кабель имеет пропускную способность до 48 Гбит/с, благодаря функциям переменной частоты обновления, быстрой передачи кадров, быстрого переключения медиа и автоматического режима низкой задержки, этот кабель обеспечивает более плавную и точную картинку. ?Dynamic HDR обеспечивает более яркое изображение с динамическим HDR, поддерживая Dolby Vision HDR, HDR 10+ и т. д. ?Поддержка eARC: Данный кабель также позволяет наслаждаться идеальным звуковым качеством. Усиленный канал возврата аудиосигнала (eARC) позволяет использовать форматы объемного звука на основе объектов, такие как Dolby Atmos.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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