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Кабель UGREEN HD104-10109 Black (10109) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN HD104-10109 Black (10109)

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Кабель UGREEN HD104-10109 Black (10109) - фото 1
Кабель UGREEN HD104-10109 Black (10109) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN HD104-10109 Black (10109) - фото 1
  • Кабель UGREEN HD104-10109 Black (10109) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656410
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х1
Вес, г.
323

Описание товара Кабель UGREEN HD104-10109 Black (10109)

UGreen 10109 - это высококачественный HDMI-кабель, который позволяет передавать аудио- и видеосигналы высокой четкости между устройствами. Он обеспечивает надежное и стабильное соединение между устройствами, такими как телевизоры, мониторы, проекторы, игровые приставки, ноутбуки и многое другое. Данный кабель имеет длину 5 метров, что обеспечивает удобство при установке и подключении устройств на значительном расстоянии друг от друга. Кабель выполнен в черном цвете, что делает его стильным и легко вписывающимся в любой интерьер. Важным преимуществом кабеля является его поддержка стандарта HDMI 1.4, что обеспечивает передачу высококачественных видеоформатов до разрешения 4K (3840x2160 пикселей) и 2K (2560x1440 пикселей). Это позволяет наслаждаться четкими и реалистичными изображениями при просмотре фильмов, играх или презентациях.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN HD104-10109 Black (10109)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
UGreen 10109 - это высококачественный HDMI-кабель, который позволяет передавать аудио- и видеосигналы высокой четкости между устройствами. Он обеспечивает надежное и стабильное соединение между устройствами, такими как телевизоры, мониторы, проекторы, игровые приставки, ноутбуки и многое другое. Данный кабель имеет длину 5 метров, что обеспечивает удобство при установке и подключении устройств на значительном расстоянии друг от друга. Кабель выполнен в черном цвете, что делает его стильным и легко вписывающимся в любой интерьер. Важным преимуществом кабеля является его поддержка стандарта HDMI 1.4, что обеспечивает передачу высококачественных видеоформатов до разрешения 4K (3840x2160 пикселей) и 2K (2560x1440 пикселей). Это позволяет наслаждаться четкими и реалистичными изображениями при просмотре фильмов, играх или презентациях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN HD104-10109 Black (10109) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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