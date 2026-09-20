Кабель UGREEN HD104-10109 Black (10109)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN HD104-10109 Black (10109)
UGreen 10109 - это высококачественный HDMI-кабель, который позволяет передавать аудио- и видеосигналы высокой четкости между устройствами. Он обеспечивает надежное и стабильное соединение между устройствами, такими как телевизоры, мониторы, проекторы, игровые приставки, ноутбуки и многое другое. Данный кабель имеет длину 5 метров, что обеспечивает удобство при установке и подключении устройств на значительном расстоянии друг от друга. Кабель выполнен в черном цвете, что делает его стильным и легко вписывающимся в любой интерьер. Важным преимуществом кабеля является его поддержка стандарта HDMI 1.4, что обеспечивает передачу высококачественных видеоформатов до разрешения 4K (3840x2160 пикселей) и 2K (2560x1440 пикселей). Это позволяет наслаждаться четкими и реалистичными изображениями при просмотре фильмов, играх или презентациях.
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