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Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный

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Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный - фото 1
Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный - фото 2
Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный - фото 3
Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный - фото 4
Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort
Разъем 2
mini DisplayPort
Совместимость
Thunderbolt 2
Цвет
черный
  • Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный - фото 1
  • Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный - фото 2
  • Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный - фото 3
  • Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный - фото 4
  • Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 614521
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный
670 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort
Разъем 2
mini DisplayPort
Совместимость
Thunderbolt 2
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
70

Описание товара Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный

Кабель Ugreen mini DisplayPort - DisplayPort обеспечивает возможность соединения оборудования, в оснащение которого входят разъемы mini DP и DP. Максимально поддерживаемое разрешение видеосигнала – 2560x1600. Кабель соответствует версии 1.2. Кабель Ugreen mini DisplayPort - DisplayPort обладает длиной 1.5 м. В большинстве случаев такое расстояние подключения является оправданным. Цвет кабеля классический – черный. Изделие обладает высококачественными, рассчитанными на многократное подключение разъемами. С внешним видом кабеля можно ознакомиться без распаковки.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort
Разъем 2
mini DisplayPort
Совместимость
Thunderbolt 2
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Ugreen mini DisplayPort - DisplayPort обеспечивает возможность соединения оборудования, в оснащение которого входят разъемы mini DP и DP. Максимально поддерживаемое разрешение видеосигнала – 2560x1600. Кабель соответствует версии 1.2. Кабель Ugreen mini DisplayPort - DisplayPort обладает длиной 1.5 м. В большинстве случаев такое расстояние подключения является оправданным. Цвет кабеля классический – черный. Изделие обладает высококачественными, рассчитанными на многократное подключение разъемами. С внешним видом кабеля можно ознакомиться без распаковки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 670 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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