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Кабель Baseus Tungsten Gold Type-C to Type-C 240W 2m Black (CAWJ040101) купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus Tungsten Gold Type-C to Type-C 240W 2m Black (CAWJ040101)

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Кабель Baseus Tungsten Gold Type-C to Type-C 240W 2m Black (CAWJ040101) - фото 1
Кабель Baseus Tungsten Gold Type-C to Type-C 240W 2m Black (CAWJ040101) - фото 2
Кабель Baseus Tungsten Gold Type-C to Type-C 240W 2m Black (CAWJ040101) - фото 3
Кабель Baseus Tungsten Gold Type-C to Type-C 240W 2m Black (CAWJ040101) - фото 4
Кабель Baseus Tungsten Gold Type-C to Type-C 240W 2m Black (CAWJ040101) - фото 5
Кабель Baseus Tungsten Gold Type-C to Type-C 240W 2m Black (CAWJ040101) - фото 6
Кабель Baseus Tungsten Gold Type-C to Type-C 240W 2m Black (CAWJ040101) - фото 7
Кабель Baseus Tungsten Gold Type-C to Type-C 240W 2m Black (CAWJ040101) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus Tungsten Gold Type-C to Type-C 240W 2m Black (CAWJ040101) - фото 1
  • Кабель Baseus Tungsten Gold Type-C to Type-C 240W 2m Black (CAWJ040101) - фото 2
  • Кабель Baseus Tungsten Gold Type-C to Type-C 240W 2m Black (CAWJ040101) - фото 3
  • Кабель Baseus Tungsten Gold Type-C to Type-C 240W 2m Black (CAWJ040101) - фото 4
  • Кабель Baseus Tungsten Gold Type-C to Type-C 240W 2m Black (CAWJ040101) - фото 5
  • Кабель Baseus Tungsten Gold Type-C to Type-C 240W 2m Black (CAWJ040101) - фото 6
  • Кабель Baseus Tungsten Gold Type-C to Type-C 240W 2m Black (CAWJ040101) - фото 7
  • Кабель Baseus Tungsten Gold Type-C to Type-C 240W 2m Black (CAWJ040101) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660367
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х9х2
Вес, г.
114

Описание товара Кабель Baseus Tungsten Gold Type-C to Type-C 240W 2m Black (CAWJ040101)

Этот USB-C - USB-C кабель поддерживает стандарт PD 3.1 и обеспечивает невероятную выходную мощность 240 Вт, ускоряя процесс зарядки вашего устройства. Благодаря обратной совместимости с мощностями зарядки 140 Вт, 100 Вт и 60 Вт вы можете использовать его для зарядки широкого спектра устройств. Усовершенствованный чип E-Marker обеспечивает быструю и надежную зарядку. Кабель сделан из прочного и долговечного цинкового сплава. Скорость передачи данных равна 480 Мбит/с, позволяя с легкостью передавать большие файлы. Этот кабель совместим с большинством современных устройств и всегда готов к работе.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Tungsten Gold Type-C to Type-C 240W 2m Black (CAWJ040101)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Этот USB-C - USB-C кабель поддерживает стандарт PD 3.1 и обеспечивает невероятную выходную мощность 240 Вт, ускоряя процесс зарядки вашего устройства. Благодаря обратной совместимости с мощностями зарядки 140 Вт, 100 Вт и 60 Вт вы можете использовать его для зарядки широкого спектра устройств. Усовершенствованный чип E-Marker обеспечивает быструю и надежную зарядку. Кабель сделан из прочного и долговечного цинкового сплава. Скорость передачи данных равна 480 Мбит/с, позволяя с легкостью передавать большие файлы. Этот кабель совместим с большинством современных устройств и всегда готов к работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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