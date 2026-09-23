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Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный купить с доставкой в Москве
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Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный

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Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото 1
Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото 2
Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото 3
Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото 4
Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото 5
Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото 6
Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото 7
Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото 8
Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото 9
Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото 10
Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото 1
  • Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото 2
  • Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото 3
  • Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото 4
  • Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото 5
  • Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото 6
  • Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото 7
  • Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото 8
  • Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото 9
  • Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото 10
  • Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614787
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х2
Вес, г.
104

Описание товара Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный

Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Данный аксессуар выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.

Отзывы о товаре Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Данный аксессуар выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Хаб UGREEN CR106 (20277) USB 2.0 Hub 4 Ports. 1 м. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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