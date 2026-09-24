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Кабель UGREEN DP114-80390 Black (80390) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN DP114-80390 Black (80390)

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Кабель UGREEN DP114-80390 Black (80390)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656408
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
19х9х3
Вес, г.
245

Описание товара Кабель UGREEN DP114-80390 Black (80390)

Максимальное разрешение: Кабель c интерфейсом DisplayPort 1.4 поддерживает скорость передачи до 32,4 Гбит/с, разрешение до 7680x4320, частоту обновления до 8K при 60 Гц, 4K при 144 Гц, 2K при 165 Гц. Данный кабель соответствует стандарту VESA и поддерживает Dynamic HDR и HDCP 2.2. Присутствует обратная совместимость с DisplayPort 1.3/1.2. Синхронизация аудио и видео: Кабель обеспечивает одновременную передачу видео и звука высокой четкости с любого устройства, оснащенного DisplayPort, на HDTV, монитор или проектор. Также присутствует поддержка 3D, Dynamic HDR, Display Stream Compression версии 1.2 (DSC), Forward Error Correction (FEC), G-sync. Прочная и помехоустойчивая конструкция: Изготовлен из луженой меди 30AWG с трехслойным экранированием для защиты от помех и обеспечения стабильной передачи сигнала. Прочный нейлоновый плетеный материал и позолоченные разъемы обеспечивают превосходную долговечность и функциональность при интенсивном использовании. Кнопка разблокировки для легкого и безопасного соединения. Два режима работы (mirror/extended): в зеркальном режиме вы можете просматривать экран своего устройства на дисплее или телевизоре, легко играть в игры или смотреть фильмы. Для расширенного режима вы можете подключить второй монитор к компьютеру, чтобы расширить пространство своего рабочего стола для работы,

Отзывы о товаре Кабель UGREEN DP114-80390 Black (80390)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Описание
Максимальное разрешение: Кабель c интерфейсом DisplayPort 1.4 поддерживает скорость передачи до 32,4 Гбит/с, разрешение до 7680x4320, частоту обновления до 8K при 60 Гц, 4K при 144 Гц, 2K при 165 Гц. Данный кабель соответствует стандарту VESA и поддерживает Dynamic HDR и HDCP 2.2. Присутствует обратная совместимость с DisplayPort 1.3/1.2. Синхронизация аудио и видео: Кабель обеспечивает одновременную передачу видео и звука высокой четкости с любого устройства, оснащенного DisplayPort, на HDTV, монитор или проектор. Также присутствует поддержка 3D, Dynamic HDR, Display Stream Compression версии 1.2 (DSC), Forward Error Correction (FEC), G-sync. Прочная и помехоустойчивая конструкция: Изготовлен из луженой меди 30AWG с трехслойным экранированием для защиты от помех и обеспечения стабильной передачи сигнала. Прочный нейлоновый плетеный материал и позолоченные разъемы обеспечивают превосходную долговечность и функциональность при интенсивном использовании. Кнопка разблокировки для легкого и безопасного соединения. Два режима работы (mirror/extended): в зеркальном режиме вы можете просматривать экран своего устройства на дисплее или телевизоре, легко играть в игры или смотреть фильмы. Для расширенного режима вы можете подключить второй монитор к компьютеру, чтобы расширить пространство своего рабочего стола для работы,
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Кабель UGREEN DP114-80390 Black (80390) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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