Кабель UGREEN DP114-80390 Black (80390)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN DP114-80390 Black (80390)
Максимальное разрешение: Кабель c интерфейсом DisplayPort 1.4 поддерживает скорость передачи до 32,4 Гбит/с, разрешение до 7680x4320, частоту обновления до 8K при 60 Гц, 4K при 144 Гц, 2K при 165 Гц. Данный кабель соответствует стандарту VESA и поддерживает Dynamic HDR и HDCP 2.2. Присутствует обратная совместимость с DisplayPort 1.3/1.2. Синхронизация аудио и видео: Кабель обеспечивает одновременную передачу видео и звука высокой четкости с любого устройства, оснащенного DisplayPort, на HDTV, монитор или проектор. Также присутствует поддержка 3D, Dynamic HDR, Display Stream Compression версии 1.2 (DSC), Forward Error Correction (FEC), G-sync. Прочная и помехоустойчивая конструкция: Изготовлен из луженой меди 30AWG с трехслойным экранированием для защиты от помех и обеспечения стабильной передачи сигнала. Прочный нейлоновый плетеный материал и позолоченные разъемы обеспечивают превосходную долговечность и функциональность при интенсивном использовании. Кнопка разблокировки для легкого и безопасного соединения. Два режима работы (mirror/extended): в зеркальном режиме вы можете просматривать экран своего устройства на дисплее или телевизоре, легко играть в игры или смотреть фильмы. Для расширенного режима вы можете подключить второй монитор к компьютеру, чтобы расширить пространство своего рабочего стола для работы,
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