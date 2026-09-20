Кабель UGREEN VG101-11630 Black (11630)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN VG101-11630 Black (11630)
Кабель VGA позволяет подключить компьютер или ноутбук, оснащенный VGA, к монитору, проектору или телевизору с 15-контактным портом VGA (также известным как HD-15, DE-15) для потоковой передачи видео и игр. Совместим со всеми устройствами, оснащенными гнездовым портом VGA.Обратите внимание, что это разъем VGA SVGA к штекерному 15-контактному кабелю, не совместим с кабелем DB9 RS232. Встроенный ферритовый сердечник: кабель svga оснащен ферритовым сердечником, который может свести к минимуму перекрестные помехи, избежать помех электрического излучения и защитить от электромагнитных помех (EMI) и радиочастотных помех (RFI). Высокое разрешение 1080P: кабель vga-vga поддерживает разрешение 800x600 (SVGA), 1024x768 (XGA), 1600x1200 (UXGA), 1080P (Full HD), 1920x1200 (WUXGA), предназначен для ЖК- и светодиодных мониторов.
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