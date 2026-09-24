Кабель Baseus Simple Wisdom White (TZCATLZJ-02)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Baseus Simple Wisdom White (TZCATLZJ-02)
Кабель USB-C BASEUS Simple Wisdom Data Cable Kit - это комплект из двух кабелей, каждый из которых имеет длину 1,5 метра. Они предназначены для передачи данных и зарядки устройств с разъемами USB Type-C и Lightning. Кабель изготовлен из высококачественного поливинилхлорида (PVC), который обеспечивает прочность и долговечность. Материал проводника - медь, что гарантирует высокую проводимость и стабильную передачу данных на скорости до 480 Мбит/с. Комплект включает в себя два кабеля, каждый из которых имеет разъемы USB Type-C (m) и Lightning (m). Это позволяет использовать их для зарядки и передачи данных одновременно, что делает их многофункциональными и удобными в использовании. Максимальный ток, который может обеспечить кабель, составляет 5.0 А, что позволяет быстро и безопасно заряжать устройства. Кабель имеет стильный белый цвет, который подойдет к любому устройству и интерьеру. Выбирая кабель USB-C BASEUS Simple Wisdom Data Cable Kit, вы получаете надежный и качественный продукт, который обеспечит стабильную и быструю передачу данных и зарядку ваших устройств.
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