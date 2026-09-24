Кабель Baseus Explorer 1m Stellar White (P10319703221-00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Baseus Explorer 1m Stellar White (P10319703221-00)
Кабель Baseus Explorer Series Fast Charging Cable with Smart Temperature Control Type-C to Type-C 100W 1m Stellar White (P10319703221-00) - это идеальный выбор для тех, кто ищет кабель для быстрой зарядки и передачи данных. Он поддерживает стандарт быстрой зарядки Power Delivery 100 Вт, что позволяет быстро заряжать устройства. Кабель изготовлен из ПК и имеет нейлоновую оплетку, благодаря которой он устойчив к разрывам, что продлевает срок его службы. Длинный кабель (1 м) позволяет удобно использовать устройство, когда оно подключено к сети. Одновременная передача данных (480 Мбит/с) и зарядка означает, что вы можете передавать данные и заряжать свое устройство одновременно, без всплывающих окон. Кабель Baseus Explorer Series Fast Charging Cable with Smart Temperature Control Type-C to Type-C 100W 1m Stellar White (P10319703221-00) - это надежный и удобный кабель, который обеспечивает быструю зарядку и передачу данных.
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